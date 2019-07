Dübörög a személyi kölcsönök piaca, a körültekintés mégis nélkülözhetetlen

Mára teljesen megszűnt a 2008-as válság által előidézett hiteliszony. Folyamatosan növekszik a hiteltípusok népszerűsége, a lakosság pedig egyre magasabb hitelállománnyal rendelkezik. Kimagasló eredményeket mutat a személyi kölcsönök piaca, amely kedvező feltételrendszerének köszönhetően minden korábbinál népszerűbb.

A személyi kölcsönök népszerűsége elsősorban azzal magyarázható, hogy az így igényelt összeg szabadon felhasználható, ráadásul nincs szükség ingatlanfedezetre sem. A kedvező kamatkörnyezet további löketet adott ennek a hiteltípusnak, hiszen a teljes hitelmutatók vonzóvá tették más konstrukciókkal szemben. A bankok és hitelintézetek egymást túllicitálva igyekeznek megnyerni az ügyfeleket; kifejezetten kedvező THM-et kínálnak, a teljes folyamatra vonatkozó online ügyintézést biztosítanak, egyszerűsítik és átláthatóvá teszik az igénylési folyamatokat, illetve expressz folyósítást tesznek lehetővé.

A bankok és hitelintézetek érdekeltek a minél nagyobb kihelyezésben, ugyanakkor érdekeltek abban is, hogy „jó adósokkal” vegyék körül magukat. Ügyfélként nekünk is az az érdekünk, hogy zökkenőmentesen törleszthessük az adósságunkat. Érdemes szem előtt tartani, hogy a hitelfelvétel pénzügyi tudatosságot követel minden esetben; akkor is, ha nem fenyeget az ingatlan vagy más fedezet elvesztése. Az egyszerűen megszerezhető pénzösszeg sokakat könnyelmű költekezésre ösztönözhet, ezért a hitelfelvételt minden esetben komoly tervezés kell megelőzze. Fontos számba venni, mekkora összegre van szükségünk, illetve mekkora terhet jelent számunkra a törlesztőrészletek fizetése.

Csak abban az esetben hozhatunk megalapozott döntést, ha tökéletesen tisztában vagyunk a havi bevételeinkkel és kiadásainkkal. Alkalmazottként, fix jövedelemmel a bevételi oldal tervezése sokkal egyszerűbb, egyéni vállalkozóként sajnos nehezebb dolgunk van. A kiadások tervezése során minden várható költséget számba kell vennünk, ráadásul fenn kell tartanunk egy „biztonsági alapot” váratlan élethelyzetek esetére is. Figyeljünk arra, hogy egy-egy váratlan kiadás ne veszélyeztesse a fizetőképességünket, hiszen abban az esetben akár jelentős prolongációs díjakra is számítanunk kell.

A bankok és a hitelintézetek gyakran felhívják a figyelmet a körültekintő hitelfelvétel fontosságára. Habár a jogszabály rendkívül megengedő, az igazolható jövedelem 50 százalékos leterhelése komoly terhet róhat a családokra.

A hitelpiacokon egyre gyakrabban találkozhatunk akciós kölcsönökkel. Ezekkel szemben sokan kifejezetten bizalmatlanok, gyakran nem ok nélkül. Néha a jól csengő ajánlatok kevésbé előnyösek, mint gondolnánk, a fokozott körültekintés az akciós ajánlatok esetén sem árthat… Mindenképpen érdemes alaposan megvizsgálni az ajánlatot és megállapítani, hogy maga az akció mire is vonatkozik valójában; a futamidő egészére, netalán az első hónapokra. Gyakran a kedvező ajánlatot olyan feltételekhez kötik, amit csak kevesen képesek teljesíteni, mindenki más sokkal kedvezőtlenebb kamatköltségekkel számolhat.

Ha kölcsönt szeretnénk felvenni, a feltételeket tökéletesen ismernünk kell. A bankok és hitelintézetek konstrukciói magukba foglalnak olyan tételeket, amelyek nem tartoznak a teljes hitelmutató körébe; a késedelmi kamat vagy a közjegyzői díj nagysága ezen kívül esik, mégis fontos ismernünk a mértékét.

Piaci elemzők és szakértők gyakran nyilatkoznak a hazai hitelpiac fejlődéséről. A hagyományos „bankolás” mellett innovatív megoldások honosodnak meg a köztudatban. A Minikölcsön jelentős eredményeket mutathat fel a szolgáltatásfejlesztésben; 100 százalékig online hiteligénylést tesz lehetővé elektronikus aláírás, videóazonosítás és bankszámlamegosztó alkalmazás használatával.