A pekingi téli olimpia rendezőinek meggyűlt a bajuk az időjárással a hétvégén; több versenyszámot – a többi között a férfi óriás-műlesiklás és a női síakrobatika futamokat is – el kellett halasztani a váratlan hóesés miatt vasárnapra virradóra.

Az ötkarikás játékok tizedik napján esett először a hó Pekingben, teljesen fehérbe borítva a várost, amely idén eddig csak műhavat látott. Egész nap tartó havazás megbénította a város közlekedését, hosszú késéseket okozva az olimpiai központba közlekedő buszoknál is. A takarító járművek ugyan megállás nélkül járták az olimpiai helyszínek közötti utakat, de így is gyakoriak voltak az egyórás csúszások a menetrendben.

Sűrű hóesés takarja a pekingi Tiltott Várost, a Ming és Csing dinasztiabeli császárok téli lakóhelyét. A 2022-es téli olimpia február 4-én kezdõdött a kínai fõvárosban.

Fotó: Vu Hong / MTI/EPA

A sűrű havazás miatt a jencsingi Nemzeti Alpesisí Központban és a csangcsiakoui Kenting Havas Parkban is olyan mértékben romlottak a látási viszonyok, hogy az ott meghirdetett versenyszámokat és edzéseket is el kellett halasztani. A férfi óriás műlesiklás másfél órás késéssel elkezdődött ugyan, de a versenyzőknek nagyon meggyűlt a bajuk a pályával; az első futamon 33 versenyző bukott, ezért tovább halasztották a versenyt. A versenyt végül 47-en fejezték be.

"Sz*rt sem láttam" – nyilatkozta Henrik Kristoffersen norvég síelő az első lesiklását követően.

Ritka a természetes hó a pályákon

A Gobi-sivatag szegélyén található csangcsiakoui Kenting Havas Park, valamint a jencsingi Nemzeti Alpesisí Központ is műhóval készült az olimpiára, ugyanis ezen a környéken csak nagyon ritka a hóesés; az idei szezonban korábban csak egyszer esett itt a hó. A versenyzők is így készültek, erre treníroztak, így meglepetésként érte őket a pályát eltakaró természetes hó.

Kékesi Márton, aki 34-ik helyen végzett, a verseny után így nyilatkozott: "A mostani egy taktikus versenyzés volt, mert látva, hogy milyen bukások voltak, nem lehetett úgy menni, ahogy elterveztem, vagy ahogy korábban versenyeztem. Örülök, hogy meg tudtam csinálni kétszer a pályát. A körülményekhez képest nem tudtam a legjobbat nyújtani, viszont a szituációból kihoztam a legtöbbet."