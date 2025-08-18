Deviza
EUR/HUF395.26 0% USD/HUF338.87 +0.37% GBP/HUF457.88 +0.05% CHF/HUF419.82 +0.29% PLN/HUF92.98 +0.2% RON/HUF78.14 +0.13% CZK/HUF16.15 +0.04% EUR/HUF395.26 0% USD/HUF338.87 +0.37% GBP/HUF457.88 +0.05% CHF/HUF419.82 +0.29% PLN/HUF92.98 +0.2% RON/HUF78.14 +0.13% CZK/HUF16.15 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.63% MOL3,000 +0.81% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,229.72 -0.01% BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.63% MOL3,000 +0.81% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,229.72 -0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Fehér Ház
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
ukrajnai háború
Moszkva
Putyin

Megérkezett az első orosz reakció a Trump–Zelenszkij-találkozóra: Putyin bizalmasa fontos tényre hívta fel a világ figyelmét

Az ukrán elnök a háború befejezését és a tűzszünetet sürgeti a választások biztosításához, ám ezzel nem mindenki ért egyet. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közben Putyin egyik kulcsembere a nyilvánosság előtt idézte az amerikai elnök kijelentését: a békemegállapodásokhoz nem kell tűzszünet.
VG
2025.08.18., 21:48

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozóval párhuzamosan Kirill Dmitriev, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb tanácsadója is megszólalt, és az X-en jelezte, hogy a Kreml támogatja az amerikai elnököt, aki: „minden békemegállapodás, amit kötött, tűzszünet nélkül született meg.” A poszt épp akkor jelent meg, amikor az amerikai elnök sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Egyesült Államok fővárosában.

US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin hold phone call Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó
A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közben Putyin egyik kulcsembere a nyilvánosság előtt idézte az amerikai elnök kijelentését: a békemegállapodásokhoz nem kell tűzszünet / Fotó: AFP

A Kreml régóta ellenáll a nyugati vezetők, köztük Donald Trump tűzszünetre vonatkozó követelésének, és ehelyett egy átfogó megállapodás mellett érvel, amely a háború „gyökereit” kívánja rendezni.

Eközben azonban Washingtonban diplomáciai nagyüzem zajlik: Zelenszkij több európai vezetővel együtt érkezett, hogy Trumppal egyeztessen a konfliktus rendezéséről.

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: megszülethetnek a békemegállapodás alapelemei

Az ukrán elnök az Ovális Irodában hangsúlyozta, hogy országában csak a háború befejezése után lehetne megtartani az elnökválasztást. „Szükség van tűzszünetre mindenhol — a harctéren, az égen és a tengeren —, hogy lehetővé tegyük a demokratikus, nyílt és jogszerű választásokat” – mondta.

Trump erre úgy reagált: „Ha három és fél év múlva épp háborúban leszünk valakivel, akkor nem lesz több választás?” Hozzátette: „Ó, ez jó.” A megjegyzés sokak szerint nyilvánvalóan megalázta Zelenszkijt, és azt sugallja, hogy Ukrajnában a demokratikus folyamatok nem biztosítottak.

A fejlemények új dimenziót adnak az ukrajnai konfliktusnak: miközben a nemzetközi közösség a tűzszüneti lehetőségekre összpontosít, Putyin körei a nyilvánosság előtt erősítik a háború „átfogó rendezésére” vonatkozó álláspontot. A kérdés most az, hogy a diplomáciai tárgyalások Washingtonban képesek lesznek-e érdemi eredményt hozni, vagy a konfliktus hosszabb távon húzódik el.

Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11760 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Washington

Véget ért Trump tárgyalása Európa vezetőivel, de Ursula von der Leyenék nem jönnek ki, a Fehér Házban maradnak – döntés születhetett Ukrajnáról

A tűzszünettől a biztonsági garanciákon át az ukrán gyermekek hazajuttatásáig sokféle hangsúly került elő.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Megérkezett az első orosz reakció a Trump–Zelenszkij-találkozóra: Putyin bizalmasa fontos tényre hívta fel a világ figyelmét

Az ukrán elnök a háború befejezését és a tűzszünetet sürgeti a választások biztosításához, ám ezzel nem mindenki ért egyet.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Trump–Zelenszkij-találkozó: ezért rendkívüli, ami a Fehér Házban történt – itt vannak a legfontosabb fejlemények

A hétfői, nagy várakozással övezett eseményen az ukrán és az amerikai elnökök barátságosabb hangnemben tárgyaltak, mint februárban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu