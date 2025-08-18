Megérkezett az első orosz reakció a Trump–Zelenszkij-találkozóra: Putyin bizalmasa fontos tényre hívta fel a világ figyelmét

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozóval párhuzamosan Kirill Dmitriev, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb tanácsadója is megszólalt, és az X-en jelezte, hogy a Kreml támogatja az amerikai elnököt, aki: „minden békemegállapodás, amit kötött, tűzszünet nélkül született meg.” A poszt épp akkor jelent meg, amikor az amerikai elnök sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Egyesült Államok fővárosában.
A Kreml régóta ellenáll a nyugati vezetők, köztük Donald Trump tűzszünetre vonatkozó követelésének, és ehelyett egy átfogó megállapodás mellett érvel, amely a háború „gyökereit” kívánja rendezni.
Eközben azonban Washingtonban diplomáciai nagyüzem zajlik: Zelenszkij több európai vezetővel együtt érkezett, hogy Trumppal egyeztessen a konfliktus rendezéséről.
Az ukrán elnök az Ovális Irodában hangsúlyozta, hogy országában csak a háború befejezése után lehetne megtartani az elnökválasztást. „Szükség van tűzszünetre mindenhol — a harctéren, az égen és a tengeren —, hogy lehetővé tegyük a demokratikus, nyílt és jogszerű választásokat” – mondta.
Trump erre úgy reagált: „Ha három és fél év múlva épp háborúban leszünk valakivel, akkor nem lesz több választás?” Hozzátette: „Ó, ez jó.” A megjegyzés sokak szerint nyilvánvalóan megalázta Zelenszkijt, és azt sugallja, hogy Ukrajnában a demokratikus folyamatok nem biztosítottak.
A fejlemények új dimenziót adnak az ukrajnai konfliktusnak: miközben a nemzetközi közösség a tűzszüneti lehetőségekre összpontosít, Putyin körei a nyilvánosság előtt erősítik a háború „átfogó rendezésére” vonatkozó álláspontot. A kérdés most az, hogy a diplomáciai tárgyalások Washingtonban képesek lesznek-e érdemi eredményt hozni, vagy a konfliktus hosszabb távon húzódik el.
Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.
