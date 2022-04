Az eddiginél objektívebb, adatvezéreltebb irányba szeretnénk terelni a magyar sportot, de a szolgáltatásainkkal később terjeszkednénk a kelet-közép-európai régióba is

– mondta a Figyelőnek Kelemen Árpád, a PwC Magyarország sport üzleti tanácsadás részlegének vezetője. Felidézte, hogy a könyvvizsgáló és gazdasági tanácsadó vállalat néhány éve szervezte újra sportszakértő csoportját. A szakembergárda saját projekteken dolgozik, emellett egy nemzetközi hálózatnak is a része, valamint a PwC húsz tapasztalt data scientistből álló erőforrására ugyancsak támaszkodhatnak.

Azok a modern megoldások, amelyek hozzájárulnak a vállalatok hatékonyabb, versenyképesebb működéséhez, egyúttal az árbevétel, a profit növeléséhez, meggyőződésünk, hogy a sportklubok eredményességét is támogathatják

– mutatott rá Kelemen Árpád.

Zászlóshajó projektjük a labdarúgóklubokat szólítja meg, a Football Player Valuation (FPV) egy olyan professzionális, döntéstámogató eszköz, amely mesterséges intelligencia-alapú algoritmusokkal segíti a sportvezetők és a scoutok munkáját négy fő területen. Ezek a tranzakciós érték kalkuláció, a potenciál előrejelzés, az úgynevezett shadow team-építés, illetve az edző kiválasztás.

Nem vesszük el az edzőpályák melletti korlátot esőben, sárban is a tehetségek megtalálásának reményében támasztó játékosmegfigyelők kenyerét, hanem kiegészítjük azt

– jelezte a szakember. A kínálat és a kereslet találkozásáról, a fejlesztés piacképességéről sokat elárul, hogy már megállapodtak három NB I-es klubbal, de a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) is vizsgálják az együttműködés lehetőségeit.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Az FPV alapja, hogy a rendszer a játékosok valós teljesítménymutatói alapján készít becslést az aktuális piaci értékről. Megkerülhetetlen az összehasonlítás, míg a széles körben ismert és elfogadott Transfermarkt a „tömegek bölcsessége” alaplogikát követi, addig a PwC módszertana kizárólag az objektív statisztikai mutatókra támaszkodik. Az utóbbit indokolja az is, hogy itthon és a régiós országok többségében érdemben nem beszélhetünk marketingértékről a játékosoknál, értelemszerűen a sportteljesítmény a hangsúlyos. Például attól, hogy Böde Dániel hazatért Paksra, nem látogat ki mérkőzésenként plusz 2500-3000 ember, mint ahogy meccsnapokon Debrecenben sem kel el 500-600 Dzsudzsák-mez.

A hátországot az adja az FPV-nek, hogy hét-nyolc évre visszamenőleg megvásárolták a Wyscout elemzési platform statisztikai mutatóit.

A hetente frissülő adatbázisban több mint 71 ezer játékos kereshető, a mutatók pedig 552 teljesítmény indikátoron alapulnak.

A kulcspasszok vagy a sprintek száma csak a felszín, de például a letámadásból visszaszerzett labdák számát is lehet külön vizsgálni. A világ legtöbb első és másodosztályú pontvadászata nagyító alá kerül, ahogy az európai ligák, úgy Dél-Amerika vagy a japán másodosztály is. „Egy sportigazgató vagy a klub tulajdonosa az esetleges földrajzi távolságok ellenére is két kattintással saját maga le tudja ellenőrizni, hogy a figyelmébe ajánlott játékos ér-e annyit, amennyiért kínálják, vagy esetleg túl van árazva. Mint ahogy megalapozottabban tud döntést hozni, ha egy csiszolatlan gyémántra bukkantak, és most olcsón vagy akár ingyen meg lehet szerezni” – érvelt Kelemen Árpád.

A tranzakciós értékek meghatározásánál testre szabható egyszerű webes vizualizáció segíti a felhasználókat,

a potenciál előrejelzésnél pedig a korábbi teljesítmény és az aktuális forma alapján lehet relatíve pontosan megjósolni egy adott játékos jövőképét – akár Szoboszlai Dominikét is, ami sokakat foglalkoztat a tízmillió szövetségi kapitány országában. Annyi mindenképp elmondható, hogy nem túlzó az a karrierív, amit a sportsajtó és a közvélemény vár tőle. Ugyanakkor értelemszerűen ez a modul sem számolhat azzal, ha a futballista megsérül, esetleg edzőváltás vagy pusztán szerkezetváltás kárvallottjaként huzamosan a kispadra szorul. Legalább ilyen izgalmas a shadow team, azaz árnyékcsapatépítés.

Ennek az a lényege, hogy ha egy játékos távozik, ugyancsak objektív statisztikai mutatók alapján megtalálja a csapat a lehető legideálisabb jelöltet az utódlásra.

Ha például Fiola Attila úgy dönt, hogy távozik a Mol Fehérvártól, az alkalmazás hamar felsorakoztat olyan labdarúgókat, akik nemcsak a poszt követelményeinek felelnek meg, hanem a pótlandó labdarúgó – a példánál maradva Fiola – karakterének, stílusának is megfelelnek.

Ugyancsak kedvelt téma Szerhij Rebrov a hazai szurkolók körében, noha az ukrán edző már nem a Ferencvárost irányítja, hanem az arab al-Ain FC-t. Azz FPV edzőkereső modulja többek között választ tud adni arra, hogy valóban szintlépést jelentett-e a Groupama Arénában Rebrov érkezése. A rendszer ugyanis a játékosok mellett az edzőválasztást is hatékonyan támogatja. A PwC sportcsapatának megoldása mesterséges intelligencia segítségével határozza meg a teljesítményalapú csapatértéket és az ez alapján várható mérkőzésenkénti átlagosan szerzett pontok számát. Így például, ha a Ferencváros legyőzi 2–0-ra a Mezőkövesdet, a rendszer összeveti az eredményt többmillió hasonló játékerőt képviselő együttes találkozójának eredményével. E szerint a valójában elért eredményekkel megállapítható, hogy az adott szakember alul vagy felül teljesíti a csapat értéke alapján várható eredményeket. Noha az FTC az ő idején is a legértékesebb klub volt a hazai mezőnyben, Rebrov így is felülteljesítőnek bizonyult.

