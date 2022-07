Cristiano Ronaldo minden kétséget kizáróan a világ egyik legjobb labdarúgója a mai napig. Viszont a foci csapatjáték, emellett nem lehet elmenni. CR7 fizetése szinte kiteszi egy kisebb csapat teljes büdzséjét, így érthető, hogy egy bizonyos szint alatt értelmetlen is felvenni a kapcsolatot az ügynökével. A koronavírus-világjárvány előtti esztelen költekezés időszakában még várhattuk volna azt, hogy több csapat is nevetve leteszi Ronaldonak a havi kétmillió eurós fizetését az asztalra, de azok az idők elmúltak. Ronaldo hiába klasszis, az európai foci egy sokkal racionálisabb korba lépett, amikor a csapatok tanulva a pandémia okozta károkból már jobban átgondolják, hogy mire és mennyit költenek.

Fotó: Soccrates Images

Éless Dénes sportmarketing szakértő viszont nagyon fontosnak tartja, hogy mit is adhat Ronaldo egy csapatnak. Cristiano Ronaldo még a mai napig top játékos, de nem lehet elmenni amellett, hogy 37 éves. Még így is a legjobbka között van, de van egy másik, talán sokkal nagyobb előnye is a személyének, ez pedig a reklám ereje. Ronaldo nem csak gólokat, hanem szurkolókat és elérést hoz a csapatoknak. A Juventus követőbázisa látványosan felduzzadt Ronaldo érkezésével és ez egy olyan szempont, amit mindenkinek szem előtt kell tartani. Ronaldoval szinte bármit el lehet adni, még akkor is, ha nem focis termékről van szó. Természetesen az, hogy minden figyelem rá irányul megviseli a csapaton belüli egységet. A csapattársai érthetően rosszul viselhetik, ha egy csapat mindent Ronaldoval akar eladni. Mivel egy csapatjátékról van szó így érthető, ha meg kell találni az egyensúlyt és nem szabad engedni, hogy a klub fejnehéz legyen.

Az egész piac alacsony lángon ég

Ezt jól szemlélteti az is, hogy nem jár a felhők között az idei játékoskeringő. A koronavírus előtt Neymar kivásárlási ára elérte a 222 millió eurót, idén viszont szinte biztos, hogy nem lesz 100 milliót meghaladó transzfer. Az idei sztárigazolások 80 millió euró körül fognak mozogni és az is biztos, hogy nem lesz sok ilyen. A másik fontos aspektus a fizetések, amik szintén nevetségesen elszaladtak a járvány előtt. Több csapat is belefutott abba, hogy nagyon magas fizetéseket adtak a játékosaiknak, akik ezután egy sérülés vagy formaromlást követően nem voltak motiválva a gyors visszatérésre.

Fotó: Nigel Roddis/AFP

Ez utóbbi jelenség értékelte fel a fiatal játékosokat és az akadémiák szerepét. Példaként lehet felhozni az angol Arsenalt, akik a legfiatalabb kerettel rendelkeztek az előző idényben és zömével sajátnevelésű játékosokkal dolgoztak. Ez ugyan trófeát nem ért, de az idősebb, magasabb fizetésű játékosok folyamatos elengedésével megnyílt a tér arra, hogy most hatékonyan szállhassanak versenybe az átigazolási piacon. Egy fiatal játékos lehet, hogy már ilyenkor is sokba kerül, de a fizetésüket alacsonyabban lehet tartani, ami hosszú távon rendkívül fontos az együtteseknek.

Az egyértelműen látszik, hogy az idei átigazolási időszakban is az angol csapatok költenek a leginkább. A Real Madridnak már volt nagyobb transzfere az idén, illetve a Bayern Munich is megszerezte Sadio Manét a Liverpooltól, de inkább az angolok égetik a pénzt. A Manchester City, a Newcastle és az Arsenal jelenleg nem sajnálja a forrásokat a csapatépítésre, de az első osztály alsóházában is megy a költekezés.

Keresett lett a magyar?

Nagyon érdekes azt látni, hogy a magyar labdarúgó válogatott kiemelkedő teljesítménye ellenére a top ligás csapatok egyelőre nem kapkodnak a magyar focistákért. Éless Dénes sportmarketing szakértő szerint ez egyrészt egy vérlázító trend a labdarúgásban, másrészt úgy látja, hogy az okok a nem megfelelő marketingben rejlenek. Az európai klubok nagyon keveset tudnak és hallanak a magyar válogatott tagjairól. Ez azért is felháborító, hiszen az osztrák vagy a román játékosok szinte minden ligában képviseltetik magukat, miközben a magyar játékosok annak ellenére, hogy sokkal jobb formában vannak nem kerülnek a reflektorfénybe. Ádám Martin esete egy rendkívül érdeke példa, aki az elképesztő Nemzetek Ligája szereplés után végül elhagyta Európát és Dél-Koreában folytatja a pályafutását. Éless Dénes szerint ez nem feltétlenül elhibázott döntés, mivel Ázsiában egyre több pénzt és energiát fektetnek a fociba, így ha Ádám Martin az ázsiai bajnokságokban szórja majd a gólokat az könnyen felkeltheti az európai klubok érdeklődését is.