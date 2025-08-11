Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.48 +0.27% GBP/HUF457.04 +0.14% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF93.01 -0.15% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.16 -0.11% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.48 +0.27% GBP/HUF457.04 +0.14% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF93.01 -0.15% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.16 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,112.69 -0.17% MTELEKOM1,834 +0.87% MOL2,984 -0.47% OTP30,440 +0.03% RICHTER10,400 -0.77% OPUS587 -0.68% ANY7,980 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,136.11 -0.28% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,229.21 -0.2% BUX104,112.69 -0.17% MTELEKOM1,834 +0.87% MOL2,984 -0.47% OTP30,440 +0.03% RICHTER10,400 -0.77% OPUS587 -0.68% ANY7,980 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,136.11 -0.28% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,229.21 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
spekuláció
kispapír
mém
tőzsde

Duplázhatnak a befektetők: ezeknek a részvényeknek reneszánsza van – nem kell Amerikáig menni értük

Itthon is duplázhattak a befektetők, különösebb fundamentális háttér nélkül. Csupán a divatra és a reményekre alapozva. Mémrészvényekért nem kell átkelni az óceánon.
Faragó József
2025.08.11, 12:09
Frissítve: 2025.08.11, 12:21

Olyan meredek és irracionális volt a részvénypiac felépülése az áprilisi vámvihar után, hogy egyre gyakrabban emlegetik a Wall Street-i csatát és a mémrészvények pár évvel ezelőtti rövid tündöklését. Elgondolkoztató, hogy az egész amerikai piacot reprezentáló Russell 3000 indexkosárból 33 részvény értéke triplázódott az április eleji tőzsdei mélypont óta, ám ebből a részvénycsokorból csupán 6 termelt nyereséget tavaly. 

Mémrészvények
Újra virulnak a mémrészvények / Fotó: Inspiration GP / shutterstock

Közösségi média fűti a mémrészvényeket 

Mindig is volt zajkereskedés tőzsdéken, amikor a befektetők az éppen futó divatos spekulációk rabjaivá váltak. Ám 

a mémrészvények szorosan kötődnek a közösségi médiához és a világjárvány kitörésekor összeomlott piac felépüléséhez. 

A WallStreetBets fórum redditor nemzedékének a pandémia idején aktív tagjai éppoly emblematikus figurái a világ legnagyobb kaszinójának, mint a 2008-as pénzügyi válság romjai között diszkont áron részvényeket zsákoló tőzsdei háziasszonyok. 

Míg 2009 tavaszán a tőzsdei háziasszonyok csak kihasználták az általános részvénypiaci leértékelődést, majd a pozíciójukban üldögélve várták a fellendülést. Addig 2021 januárjában, a közösségi médiában szerveződő redditor kisbefektető vásárlók bátran nekifeszültek a gigantikus short pozíciókat halmozó, eladói oldalon álló hedge fundoknak. A napon belüli kereskedést (daytrade) folytató kibefektetők

 a Reddit platform wallstreetbets fórumán biztatták egymást a GameStop-részvény halmozására.

Egekbe hajtva az árfolyamot, mit sem törődve a siralmas fundamentumokkal. Miközben a profik által irányított fedezeti alapok (hedge fund) az áresésre fogadtak óriási tétekkel. 

Végül a shortolók hatalmas veszteségeket szenvedtek és a kisbefektetőket kiszolgáló, jutalékmentes brókerként működő, az ajánlatokat árjegyzőknek eladó  Robinhood platform is fedezeti problémákkal küzdött a csata csúcspontján. 

Emlékezetes volt még az „ezüstcsata”, s arról sem feledkezhetünk, hogy első elnöksége után Donald Trump médiacége is mémrészvény lett. Majd a második elnöksége előtti 

kampányban lelkes republikánusok napi vásárlásokkal 

és közösségi hájpokkal próbáltak tornászták fel a Truth Social árfolyamát. 

 

Buborékok a pesti parketten

A pesti parketten az elemzők által hanyagolt kispapírokat régóta jellemzi 

a hosszan elnyúló hibernált állapot és a rövid lázrohamok dichotómiája.

És fundamentálisan kevéssé megalapozott, de divatos ralikban sem volt hiány. 

Ma már legfeljebb az évtizedes pereivel kerül a hírekbe a 240 forintos árfolyamon pislákoló Enefi, de 2011-ben 12 ezer forint felett jegyezték az akkor még előkelően E-Starnak hívott részvényt, mely 

egykor maga volt a magyar zöldbuborék,      

romániai távhőrendszerekkel, varsói tőzsdei bevezetéssel, regionális fenntarthatósági víziókkal. 

Elképesztő, néhány forintos mélységeket és pár száz forintos magasságokat járt be a bő évtizeden át hullámvasutazó EstMedia, mely egy időben 

a Sziget, a Volt és a Balaton Sound szervező cégének 51 százalékát is magáénak tudhatta,

míg végül üres társaságként (SPACE) Delta nem lett belőle. 

Mémgyanús magyar részvények

Idén az ANY Biztonsági Nyomda vagy a 4iG részvényeivel fél év alatt duplázni lehetett.  

  • Míg a Nyomda számára a közelgő választási év lehet érdekes, azon túl, hogy ez a részvény lett a magyar osztalékpapír. 
  • Addig a 4iG divatja szorosan kötődik az európai hadiipari fellendüléshez és a magyar kormány új amerikai orientációjához, meg a tőzsdei Trump-hullámhoz.  
  • De a Csipkerózsika álmából ébredt Zwack is szép hozamot termelt, miközben a fundamentumok évek óta változatlanok. Érdekes felvetése a már nálunk is élénken fórumozó kisbefektetőknek, hogy az évtizedek óta stabil papírnak számító Zwack, melyet a német befektetők szinte családi ezüstként kezelnek, menedék lehet a hazai blue chipek esős napjain. 
  • Az Épduferrel a duplázásnál is nagyobbat lehetett nyerni. A dunaújvárosi társaság részvényét kifejezetten a remények hajtják. Mióta az ukrajnai újjáépítés komoly téma lett az Európai Unióban, a pesti tőzsdén is mindent vesznek, ami az építőiparhoz kötődik:  a Masterplast és a Duna House árfolyamát is támasztja ez a befektetői vélelem. 

   

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu