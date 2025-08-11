Duplázhatnak a befektetők: ezeknek a részvényeknek reneszánsza van – nem kell Amerikáig menni értük

Olyan meredek és irracionális volt a részvénypiac felépülése az áprilisi vámvihar után, hogy egyre gyakrabban emlegetik a Wall Street-i csatát és a mémrészvények pár évvel ezelőtti rövid tündöklését. Elgondolkoztató, hogy az egész amerikai piacot reprezentáló Russell 3000 indexkosárból 33 részvény értéke triplázódott az április eleji tőzsdei mélypont óta, ám ebből a részvénycsokorból csupán 6 termelt nyereséget tavaly.

Újra virulnak a mémrészvények / Fotó: Inspiration GP / shutterstock

Közösségi média fűti a mémrészvényeket

Mindig is volt zajkereskedés tőzsdéken, amikor a befektetők az éppen futó divatos spekulációk rabjaivá váltak. Ám

a mémrészvények szorosan kötődnek a közösségi médiához és a világjárvány kitörésekor összeomlott piac felépüléséhez.

A WallStreetBets fórum redditor nemzedékének a pandémia idején aktív tagjai éppoly emblematikus figurái a világ legnagyobb kaszinójának, mint a 2008-as pénzügyi válság romjai között diszkont áron részvényeket zsákoló tőzsdei háziasszonyok.

Míg 2009 tavaszán a tőzsdei háziasszonyok csak kihasználták az általános részvénypiaci leértékelődést, majd a pozíciójukban üldögélve várták a fellendülést. Addig 2021 januárjában, a közösségi médiában szerveződő redditor kisbefektető vásárlók bátran nekifeszültek a gigantikus short pozíciókat halmozó, eladói oldalon álló hedge fundoknak. A napon belüli kereskedést (daytrade) folytató kibefektetők

a Reddit platform wallstreetbets fórumán biztatták egymást a GameStop-részvény halmozására.

Egekbe hajtva az árfolyamot, mit sem törődve a siralmas fundamentumokkal. Miközben a profik által irányított fedezeti alapok (hedge fund) az áresésre fogadtak óriási tétekkel.

Végül a shortolók hatalmas veszteségeket szenvedtek és a kisbefektetőket kiszolgáló, jutalékmentes brókerként működő, az ajánlatokat árjegyzőknek eladó Robinhood platform is fedezeti problémákkal küzdött a csata csúcspontján.

Emlékezetes volt még az „ezüstcsata”, s arról sem feledkezhetünk, hogy első elnöksége után Donald Trump médiacége is mémrészvény lett. Majd a második elnöksége előtti

kampányban lelkes republikánusok napi vásárlásokkal

és közösségi hájpokkal próbáltak tornászták fel a Truth Social árfolyamát.

Buborékok a pesti parketten

A pesti parketten az elemzők által hanyagolt kispapírokat régóta jellemzi

a hosszan elnyúló hibernált állapot és a rövid lázrohamok dichotómiája.

És fundamentálisan kevéssé megalapozott, de divatos ralikban sem volt hiány.