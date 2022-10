Jövő hónapban, november 20-án kezdődik a labdarúgó-világbajnokság, amelyet először rendeznek meg olyan muzulmán országban, ahol korlátozva van az alkoholfogyasztás. A világbajnokság vezérigazgatója, Nasser Al Khater a Sky Newsnak adott interjújában elmondta, hogy természetesen fogyaszthatnak majd alkoholt a versenyre érkező szurkolók, de lesznek korlátozások, amelyeket be kell tartaniuk.

Fotó: Ivan Piszarenko / AFP

A labdarúgó-világbajnokságot november 20. és december 18. között tartják meg. Amikor kiderült, hogy Katar kapta a rendezési jogot, sokakban felvetődött a kérdés, hogy miként lehet egy olyan világversenyt, amelynek egy világhírű sörgyártó a szponzora, lebonyolítani egy olyan országban, ahol szigorúan szabályozzák az alkoholfogyasztást. Ráadásul a labdarúgás jellemzően olyan sport, amelynek a szurkolóit a sörivással kötik össze.

Ukrajnában lehet a labdarúgó-vb, Kijev is csatlakozik a spanyol–portugál pályázathoz A 2030-as világbajnokságért több más csoportosulás is versenyben van még.

Nasser Al Khater elmondta, hogy azok a szurkolók, akik rendelkeznek majd belépőjeggyel a meccsekre, vásárolhatnak alkoholos sört, és meg is ihatják.

Ezzel kapcsolatban annyi korlátozás lesz, hogy ezt a mérkőzések előtt három órával lehet csak megtenni, illetve a meccsek után egy órát várni kell, mire felszisszenhet a következő sör

– erről a Reuters írt, egy a torna szervezését jól ismerő forrásra hivatkozva. Ennek a döntésnek az a célja, hogy a mérkőzéseken ne legyenek részeg szurkolók.

Nasser Al Khater hozzátette, hogy

a stadionok környékén lesznek úgynevezett kijózanító pontok, ahol a részeg drukkerek pihenhetnek, amíg elkezdődik a meccs.

Hozzátette, hogy erre azért van szükség, hogy az alkoholmámorban úszó szurkolók biztonságban legyenek, és ne veszélyeztessék a környezetüket vagy saját magukat.

Katar a tolerancia jelképének akar tűnni a vb-n

A Sky Newsnak adott interjúban egy másik kényes kérdés is szóba került. Katarban köztudottan tiltják a törvények a homoszexualitást, és sokan aggódtak amiatt, hogy érik-e majd atrocitások a tornára érkező homoszexuális vendégeket.

Nasser Al Khater kijelentette, hogy a katari világbajnokságon, mindenkit szívesen látnak, és ebbe beletartoznak az LMBTQ-közösség tagjai is.

Mindenkit szívesen látunk itt, és mindenki biztonságban fogja érezni magát, amikor Katarba érkezik

– mondta a vezérigazgató. A riporter nem hagyta ennyiben a témát, és rákérdezett arra is, hogy ezt a biztonságot garantálják-e azoknak a szurkolóknak is, akik esetleg az utcán az azonos nemű párjuk kezét fogják. Al Khater válasza határozott igen volt. Azt is elmondta, hogy nem fogják azt sem megtiltani, hogy a stadionokban szivárványos zászlókat tegyenek ki a nézők.

A kérdés azért volt fontos, mivel korábban a verseny szervezői úgy nyilatkoztak, hogy bár mindenkit szívesen látnak az országukban, de arra kérik a világbajnokságra érkezőket, hogy

tartózkodjanak a nyilvános szeretetmegnyilvánulásoktól.