Hatalmas konténerfaluval várja a fociszurkolókat Katar – galériával

A dohai repülőtér közelében szerdán megnyitottak egy konténerfalut, amelyben egyszerre 12 ezer szurkolót lehet elszállásolni a jövő vasárnap kezdődő katari labdarúgó-világbajnokság alatt.

Fotó: Bloomberg

A helyszíni beszámolók alapján az újságírók a szerdai bejáráson – süvítő sivatagi szélben – megtekinthették a 3,1 négyzetkilométeres, elkerített területen fekvő, 6000 konténerből álló falut, amelynél metró- és buszmegálló található, valamint üzemel majd egy ideiglenes étterem és egy kisbolt is. A puritán dobozházakban egy-egy franciaágyat, asztalt és széket, illetve éjjeliszekrényt állítottak be, valamint légkondicionáló és egy kis fürdő található benne WC-vel. A színes konténerek közötti területet műfűvel borították, a park közösségi tereiben pedig babzsákokat helyeztek el, és egy nagy kivetítőt is felállítottak, amelyen nézhetők a mérkőzések.

A fejedelmeinek nem nevezhető szállások 200 (81 ezer forint), ellátással pedig 270 dollárba (109 ezer forint) kerülnek egy éjszakára,

és a szervezők szerint már a konténerek 60 százalékát lefoglalták a világbajnokság idejére.

Azonban ennél olcsóbban is lehet szálláshoz jutni. A dohai és a Hamad Nemzetközi Repülőtér mellett

ugyanis 80 dollárért (33 ezer forint) lehet megszállni éjszakánként.

Ezeket is megtekinthették szerdán az újságírók, akiknek a beszámolói szerint a nyugalmat folyamatos repülőgépzaj zavarja, mivel a gépek közvetlenül a terület felett szállnak el.

A katari világbajnoksággal kapcsolatban az egyik legkomolyabb kérdést sokáig a szállások hiánya jelentette, ugyanis nincs az országban elég hotel a csapatok, hivatalos emberek, munkások és turisták elhelyezéséhez. Ezért alakítottak ki a szervezők konténerfalvakat, illetve bérelnek szállodahajókat. Az illetékesek szerint így 130 ezer szoba elérhető éjszakánként a világbajnokság alatt.