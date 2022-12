Ahogy arról beszámoltunk, a török sztárséf, Salt Bae, azaz Nusret Gökce is igyekezett meglovagolni a világbajnoki döntőt övező médiaérdeklődést, de csak óriási botrányt sikerült okoznia és lejáratni magát. Előbb a csapattársaival ünneplő Lionel Messinek szerette volna kifejezni a gratulációját a pályán, de miután ez nem sikerült – mivel a focista nem is törődött vele – valahogyan a 18 karátos, 17, 7 millió dolláros (6,69 milliárd forint) vb-serleget is sikerült megkaparintania egy fotó erejéig. Mindezt az egyik argentin játékos kisgyermekének orra előtt, aki szintén szerette volna megérinteni a trófeát.

Fotó: Getty Images

Mivel a kupát csak a nyertesek és az államfők érinthetik meg, ezért sokan – jogosan – kiakadtak. Az internetes közösségek egy emberként fordultak el az interneten sztárrá váló séftől, és követelték sok fórumon az eseményekről való kitiltását.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

Elsőként az Egyesült Államok labdarúgó kupasorozata, a US Open Cup reagált hivatalosan az esetre, amely kitiltotta a döntőről Salt Bae-t. Ez viszont még csak a kezdet, hiszen egyre több netes híresség is arra szólítja fel a sportszervezőket, hogy ne engedjék be eseményeikre a sztárséfet.