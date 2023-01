Hivatalossá vált, hogy 33-szoros bajnok, 24-szeres Magyar Kupa-győztes férfi-labdarúgócsapatunkban folytatja karrierjét az U23-as ghánai válogatott támadó, Owusu Kwabena – jelentette be a Ferencváros a honlapján.

Fotó: Micheller Szilvia /Fradi.hu

A hír alapvetően nem meglepetés, sajtóinformációkra hivatkozva a Világgazdaság is megírta, igaz, a 15 óra 30 percnél másfél órával később közölték a budapesti zöld-fehérek a csatár szerződtetését.

A nyolcszoros suriname-i válogatott védő, Myenty Abena után ő a második FTC-igazolás, értékét 750 ezer euróra becsülik, és helyét sajtóhírek szerint éppen a Fradi csatára, Franck Boli töltheti be az azeri csapatban.

A 25 éves, 182 centiméter magas támadó 1997. június 18-án született Accra városában, Ghánában – mutatja be szerzeményét a Ferencváros oldala. Profi karrierjét 2016-ban szülővárosában kezdte, majd kölcsönben előbb a spanyol Toledóhoz került, ám csapata folyamatosan kölcsönadta kisebb együtteseknek, úgy, mint a Real Oviedónak, a Cartagenának, a Salamancának és a Córdobának.

Owusunak 2020-ig volt az Ibériai-félsziget az otthona, ekkor ugyanis a Leganés kölcsönadta labdarúgóját az azeri élcsapatnak, a kilencszeres bajnok Qarabagnak, ahol első fél szezonjában öt meccsen egy gólpassz volt a mérlege. A következő, teljes azeri idényében már beindult a gólgyártás is: 39 mérkőzésen kilencszer volt eredményes, és volt két előkészítése is (egyszer betalált az UEFA Európa Liga 2020–2021-es idényében a végső győztes Villarreal ellen is).

A következő szezonra a Qarabag az Ankaragücünek adta kölcsön a ghánai támadót, aki remekelt Törökországban: 23 meccsen 10 gólt és négy gólpasszt ért el, nem is csoda, hogy a Qarabag visszahívta őt 2022 nyarán.

Owusu Kwabena két gól rúgott 2022-ben a BL-selejtezők során (egyet a Fradi, a másikat pedig a Zürich ellen), majd az Európa Liga csoportkörében bevette a francia első osztályú Nantes, a görög sztárcsapat, az Olympiacos és a német élvonalban szereplő Freiburg kapuját is, amivel hozzásegítette csapatát a harmadik helyhez a csoportban, amely tavaszi Európa Konferencia Liga-folytatást ért.