Benyújtotta lemondását a végrehajtó bizottságnak a Francia Labdarúgó-szövetséget (FFF) közel tizenegy éven át irányító Noël Le Graët. Az FFF vezetősége már január 11-én elmozdította pozíciójából a botrányba keveredett elnököt. Feladatait ideiglenes jelleggel akkor Philippe Diallo alelnök vette át, és eldőlt, hogy Florence Hardouin főigazgató is távozik. A 81 esztendős Le Graët 2011-ben került az FFF élére, és legutóbbi mandátuma 2024 végéig szólt.

Fotó: Lionel Hahn / Getty Images

A sportvezető helyzete amiatt lett ingatag, hogy

egy rádióinterjúban a szövetségi kapitányi posztra esélyesnek tartott Zinedine Zidane esetleges brazíliai szerepvállalásáról kérdezték, mire ő sértő módon reagált.

Azt mondta, nem érdekli Zidane, aki oda megy, ahova akar.

A nyilatkozat hatalmas felháborodást váltott ki az országban, mások mellett a katari világbajnokságon döntős csapat sztárja, Kylian Mbappé, valamint Amélie Oudea-Castera sportminiszter is elítélte Le Graët-t. Az elnök ezek után nyilvánosan elnézést kért, hangsúlyozva, hogy szerencsétlenül fogalmazott, ami félreértésre adott okot. A botrány azonban ezzel nem csillapodott.

Pár nappal a végrehajtó bizottság ülése után szexuális zaklatás miatt vizsgálat indult Le Graët ellen.

Sonia Souid sportmenedzser ugyanis a L’Équipe sportnapilapnak adott interjújában azt állította, az elnök 2013 és 2017 között több alkalommal is szexuálisan zaklatta őt. Emellett több sajtóértesülés is arról szólt, hogy Le Graët női munkavállalókat zaklatott, és kiderült, hogy emiatt már tavaly szeptemberben vizsgálatokat rendelt el a sportminiszter. A sportvezető helyzetét rontotta egy friss könyvvizsgálói jelentés is, amely lesújtó megállapításokra jutott.

A szövetség elnöksége sokáig kitartott az elnök mellett, az eredményei között sorolták fel, hogy rendbe tette az FFF pénzügyeit, ugyanakkor az utóbbi napokban már a támogatói is kihátráltak mögüle.

Az elnöki feladatokat a júliusi közgyűlésig Philippe Diallo látja el,

és néhányan úgy vélik, akár hosszabb távra is ő lehet a megoldás, noha másfél hónapja a sajtóban Michel Platini is felbukkant lehetséges utódként.

Utóbbi 2007 és 2015 között az európai szövetséget irányította, majd lemondott, mivel a nemzetközi szövetség (FIFA) őt és annak korábbi elnökét, Joseph Blattert is eltiltotta. A vád az volt, hogy megkárosították a FIFA-t kétmillió svájci frankkal, amelyet Platini 2011-ben kapott az 1998 és 2002 között végzett tanácsadói munkájáért. Platinit és Blattert tavaly júliusban felmentették, a francia sportvezető akkor azt nyilatkozta, egyelőre nem szeretne visszatérni a labdarúgás világába, de egy jó ajánlat esetén elgondolkodna rajta.