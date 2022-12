Katari vb: még mindig botrányokat kavar a döntő, Franciaország vizsgálatot követel

Felháborodott Franciaország az argentinok ünneplése miatt a vasárnap véget érő katari labdarúgó-világbajnokságon. Emiliano Martínez, a győztes válogatott kapusa már a döntőt követően is botrányos módon viselkedett, majd hazájában, Buenos Airesben tovább szította a hangulatot, amikor félmeztelenül, egy játék babával a kezében ünnepelt, amelyre egy dühös Kylian Mbappé-fejet ragasztott.

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Martínez ezzel gúnyolta a franciák sztárját, de arra valószínűleg nem gondolt, hogy ennek következményei is lesznek. A Francia Labdarúgó-szövetség ugyanis most hivatalosan is panaszt nyújtott be ellene, és azt követeli az argentin szövetségtől, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket, büntesse meg a kapust.

Emi Martinez holding a baby with a picture of Mbappe’s face over it 🤣 pic.twitter.com/5rxbRv08Ia — george (@StokeyyG2) December 20, 2022

Abnormálisnak tekintem az ilyen dolgokat és nem is nagyon értem őket. Ezért írtam az argentin kollégáknak, hogy akadályozzák meg a hasonló eseteket

– közölte Noel Le Graet, a francia sportági szervezet elnöke.

A vb-döntővel kapcsolatosan nem ez az egyetlen botrány: továbbra sem lehet tudni ugyanis, hogyan került a pályára a lefújás után a török sztárséf, Salt Bae, aki még az ünneplő argentinok elől is sikeresen elhalászta a trófeát. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a hírek szerint vizsgálatot indított az ügyben.