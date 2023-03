Magyarországon a síelés szinte nemzeti sport. Több mint hatszázezren siklanak a havon sítalpakon és snowboardon. A téli sport kedvelői már a itthon is hódolhatnak szenvedélyüknek, akár természetes hó nélkül is, mivel majdnem mindegyik hazai sípályán lehet műhavat csinálni. A fejlesztéseknek köszönhetően országszerte próbálják visszahozni a korábbi aktív síéletet, például Salgótarjánban, Bánkúton és Pécsett – említette a Magyar Sí Szövetség elnöke. Fürstner József kiemelte, hogy már Budapesten, a Normafánál is kivilágított pályák, öltözők, zuhanyzók állnak rendelkezésre az idelátogatók számára. Galyatetőn található sífutó- és biatloncentrum korszerűsítése is a tervek között szerepel.

Fotó: Havran Zoltán

Új tervek

A mostani vezetés egy morálisan és anyagilag szétesett szövetséget vett át, ahol még az is sok időbe telt, hogy felmérjék a problémákat. Az biztos, hogy hazánk nehezebb helyzetben van a világ nagy síhatalmaihoz képest. Jelenleg a magyar szövetségnek 70 tagszervezete van, de tagdíjat húsz éve nem emeltek, nincsenek szponzorok, az állam finanszírozza a működésünket – vázolta fel az elnök a szervezet helyzetét.

„A fő törekvésünk, hogy a szövetség a saját lábára álljon, és elérje azt a hat-hétszázezer embert, aki rendszeresen síel” – nyilatkozta az elnök, aki szerint nagy feladat, hogy a tömegsport és az élsport egymás kiegészítőivé váljanak.

Tele vagyunk tehetségekkel

Több mint 15 ezer gyerek jár síelni az utóbbi években létesült kétszáz, új műanyag sípályának köszönhetően. Ugyanakkor az utánpótlásnak is kiemelt jelentősége van. Fürstner szerint jó példa erre a francia bentlakásos iskolában tanuló Bányai Attila, aki megnyerte az idei ifjúsági olimpia szuperóriás-műlesikló számát. Az idei felnőtt alpesisí-világbajnokságon négy lány és három fiú jutott a döntőbe, és az északisí-vébén két magyar is az élvonalban van. A snowboardos Kozuback Kamilla is indult a téli olimpián – sorolta a tehetségeket a vezető. A sízés népszerűsítése érdekében egy az iskolákat látogató csapatot állítanának fel, amely megismerteti a sportágat az általános iskolásokkal.

A síelés népszerűsítését szolgáló programok között a tavalyi Normafánál rendezett nagy sikerű eseményt emelte ki, ahol egy százméteres sífutószőnyegen a gyerekek kipróbálhatták a sífutás és a síugrás alapjait. Óriási vonzereje van a biatlonnak is, ahol lézeres irányzékkal biztonságban lehet lőni – hangsúlyozta az elnök.