Ahogy azt korábban a Világgazdaság is megírta, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League – PL) szereplő Chelsea mintegy 612 millió eurót (230,72 milliárd forint) költött, amióta az amerikai Todd Boehly által vezetett konzorcium tavaly május 7-én 4,25 milliárd fontért (1829,47 ezermilliárd forint) megvette a londoni klubot az orosz Roman Abramovicstól. A tengerentúli milliárdos ezután kevesebb mint 12 hónap alatt több pénzt fektetett új játékosokba, mint mai ellenfelének, a Liverpoolnak a korábbi legendás sportigazgatója, Michael Edwards, aki 2016 és 2022 között az átigazolásokért felelt a Vörösöknél.

A Liverpool (piros) és a Chelsea legutóbbi összecsapása kis híján unalomba fulladt.

Fotó: AFP

Boehly a hírek szerint már megkörnyékezte a exliverpoolit, aki azonban október óta szünetelteti a karrierjét, és családjára összpontosít. A Stamford Bridge-en jelenleg hiánycikk az olyan higgadt, jó üzleti érzékkel megáldott szakember, mint a 43 éves Edwards, akinek a nevéhez az északnyugat-angliai egyesület legnagyobb transzferei fűződnek.

Ő szerezte meg ugyanis a Mersey-partiaknak az egyiptomi Mohamed Szalah és a szenegáli Sadio Mané játékjogát összesen 71 millió fontért (mostani árfolyamon 30,56 milliárd forint), valamint a skót Andy Robertsonét csupán 8 millióért (3,44 milliárd forint), miközben felügyelte a brazil Philippe Coutinho távozását is a Barcelonába.

Javarészt a Coutinhóért kapott 142 millió fontból (61,13 milliárd forint) vették meg a holland Virgil van Dijkot (84,65 millió font; 36,44 milliárd forint) és a brazil Alisson Beckert (62,5 millió font; 26,91 milliárd forint), akik azóta is alapembernek számítanak a csapatban. A Red Bull-os kapcsolata révén a Poolnál landolt a francia Ibrahima Konaté, a guineai Naby Keita és a japán Takumi Minamino, továbbá neki köszönhetően sikerült értékesíteniük kifejezetten jó pénzért, 34 millió fontért (14,64 millió forint) a Dominic Solanke, Jordan Ibe angol párost a Bournemouthnak.

Az elit klubok által is csábított Michael Edwards egyelőre csak pihen, és a családjára összpontosít.

Fotó: Peter Byrne / PA Images via Getty Images

Michael Edwards a hírek szerint rendkívül nehéz tárgyalópartner, miután ott is üzletet szimatol, ahol valójában nincs is.

Az angol utánpótlás-válogatott Rhian Brewstert is úgy sikerült 23,5 millió fontért (10,12 milliárd forint) elpasszolnia a Sheffield Unitednek, hogy a támadó piaci értékét közben 4-5 millió fontra (1,72-2,15 milliárd forint) becsülték.

Mielőtt elhagyta volna a liverpooliakat, még segített nekik megtervezni a költségvetést az új, 50 millió fontos (21,52 milliárd forint) edzőközpontjukhoz.

Az Aston Villa elleni 2-0-s hétvégi vereséget követően menedzser nélkül maradt a Chelsea, amelynek a megállapodás értelmében mégsem kell kifizetnie a vasárnap kirúgott Graham Potter több mint 50 millió fontos szerződéséből hátralevő időt. A francia L’Équipe úgy tudja, a Kékek történelmének legrosszabb győzelmi mutatójával (meccsenként 1,27 pont) rendelkező Potter éves fizetése közel 12 millió font (5,17 milliárd forint) volt, amellyel a harmadik legjobban kereső edzőnek számított a Premier League-ben.

A The Athletic eközben egészen szürreális jelenetekről számolt be a londoniakkal kapcsolatban: a téli átigazolási szezon során felduzzasztott játékoskeret már akkora volt, hogy néhány labdarúgónak a folyosón és a földön kellett átöltöznie az elmúlt két hónapban. Sőt, hiába volt egyszerre 22 focista a pályán, még egy 9 a 9 elleni mérkőzést is le kellett vezényelnie a szakmai stábnak, annyian voltak a tréningeken. A rutinos futballisták közül pedig sokan csak Harrynek és Hogwartsnak (magyarul Roxfort) csúfolták Graham Pottert a háta mögött, akinek egyáltalán nem volt tekintélye az öltözőn belül.

A rutinos Chelsea-játékosok Harrynek csúfolták a londoniak vasárnap menesztett menedzserét, Graham Pottert.

Fotó: Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

A ma esti Chelsea–Liverpool valójában egy roncsderbi lesz, miután az előbbi 38 ponttal a 11., utóbbi 42-vel a nyolcadik helyen áll a bajnokságban. A vendégeknek 8 pontos hátrányt kellene ledolgozniuk a Newcastle, Tottenham, Manchester United hármassal szemben, hogy odaérjenek a Bajnokok Ligáját érő első négy pozíció egyikére, míg az ideiglenes szakvezető, a spanyol Bruno Saltor által irányított hazaiak valószínűleg csak akkor indulhatnak az elitsorozatban az ősszel, ha a Real Madridon túljutva megnyerik idén a BL-t. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a londoniak a jelenlegi kiírásban 80,72 millió eurót (30,39 milliárd forint), a már nem versenyben lévő liverpooliak eközben 67,68 millió eurót (25,48 milliárd forint) zsebeltek be a nemzetközi porondon. A fővárosiak ugyan még növelhetik itt a bevételeiket, bár a BL-szereplés során gyűjthető összeg még így is kevesebb lesz annál, mint amennyit az argentin Enzo Fernandezért kifizettek januárban (105 millió font; 45,27 milliárd forint)…

A féktelen költekezés miatt a londoniaknak a PL és az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA pénzügyi szabályainak is meg kell felelniük, így garantálhatóan több játékosuktól el kell köszönniük a nyáron. Ezen transzferek levezényléséhez pedig a Real Madrid és a PSG által is csábított Michael Edwardsnál alkalmasabb embert jelenleg nem nagyon találni. Kérdés azonban, hogy Boehlyék akkor is meg tudják-e győzni a Pool korábbi sportigazgatóját, ha a Chelsea végül nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.