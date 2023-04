Licitháború alakulhat ki a nyáron a magyar futball egyik legnagyobb tehetségéért. A mindössze 19 éves Kerkez Milos alig több mint egy éve igazolt a holland AZ Alkmaarhoz az olasz AC Milantól, de máris úgy tűnik, túlnő a helyi bajnokságon, hiszen már most szállítja a szebbnél szebb gólokat. Vasárnap például balhátvédektől ritkán látott szólógólt lőtt a Fortuna Sittard otthonában.

MILOS KERKEZ with a beautiful goal for AZ Alkmaar tonight 🔥💪🏼 pic.twitter.com/agSUimfBy8 — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) April 16, 2023

Nem csoda, hogy a fiatal tehetség már felkeltette a nagyobb csapatok érdeklődését. A Transfermarkt oldal adatai szerint tavaly nyárhoz képest már 14-szer többet ér, 700 ezer euróról 10 millióra ment fel az ára, de az érte kifizetendő összeg még ennél is jóval nagyobb lehet végül, hiszen az Alkmaarhoz még hároméves szerződés köti, így a hollandok jó alkupozícióban vannak, keményen megkérhetik az árát.

Kerkez Milostól (jobbra) máris el vannak ájulva a legnagyobb csapatok. Fotó: ED VAN DE POL / AFP

A legfrissebb hírek szerint a végösszeg valahol az értékének duplája körül, tehát 20 millió euró körül lehet.

Legalábbis állítólag ennyit lenne érte hajlandó kifizetni a portugál sztárcsapat, a Benfica, amely nemrég a játékos édesapjával is tárgyalt. Az ügyet bonyolítja ugyanakkor, hogy mások is szemet vetettek Kerkezre és már az angol Leeds United, sőt, a német Borussia Dortmund is szívesen vinné, licitháborúra kényszerítve ezzel a portugálokat. A Leedsnél ugyanakkor még kérdéses, hogy egyáltalán bennmaradnak-e a Premier League-ben, az angol másodosztály ugyanis feltehetően kevésbé lenne vonzó a magyar tehetségnek.

A Benfica viszont több szempontból is jó választás lehetne, hiszen rendszeresen ott vannak a Bajnokok Ligájában, ráadásul messze földön híresek arról, hogy remek játékosnevelők, azaz Kerkeznek biztosított lenne a folyamatos fejlődés, hogy néhány év múlva még magasabb szintre léphessen.