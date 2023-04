Ilyés Ferenc a Magyar Kézilabda-szövetség új elnöke – írja a sportági szervezet, kiemelve, hogy a Budapest Kongresszusi Központban megtartott tisztújító közgyűlésen nemcsak az MKSZ első emberét, hanem annak alelnökét, elnökségi tagjait, valamint a felügyelőbizottság vezetőjét és tagjait választották meg.

Kocsis Máté nyolc éven át irányította a Magyar Kézilabda-szövetséget.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

A szövetséget 2015 óta irányító Kocsis Máté már korábban jelezte, hogy nem indul újra az elnökségért, mert új célokat kell kitűznie a sportágnak, ehhez pedig szerinte új vezetőre van szükség. Az egyetlen jelölt a 229-szeres egykori válogatott balátlövő, Ilyés Ferenc maradt, akit egy tartózkodás mellett 139 igennel szavazott meg a küldöttgyűlés a következő ötéves időtartamra. Ilyés – aki főállásban végzi majd feladatát – jelezte, számít elődje segítségére a továbbiakban is.

A Fidesz országgyűlési képviselője leköszönő beszédében elmondta, 2015-ben több célt is kitűztek a szövetség irányításával kapcsolatban: az első és legfontosabb a stabil finanszírozás biztosítása volt. Ehhez egy új, átlátható, elszámoltatható pénzügyi rendszer kialakítása is szükséges volt, hiszen ez biztosította a támogatók, kiemelten a Szerencsejáték Zrt. élvonalbeli kluboknak nyújtott támogatásból, az MTVA jogdíjakból befolyó összegeket, amelyből jelenleg is finanszírozzák az élvonalbeli klubok mellett az NB I./B-s és NB II.-es csapatokat. Hangsúlyozta: a krízishelyzetekben – kiemelten a koronavírus-járvány során – az MKSZ saját pénzügyi kereteiből is minden erejével támogatta a magyar kézilabdázást.

Az új alapszabály értelmében a küldöttgyűlés egy alelnököt választott, a korábbi világklasszis kapus, Pálinger Katalin személyében, aki 2015 és 2023 között is betöltötte ezt a posztot.

Az elnökség tagja lett Csermely Péter, Görbicz Anita, Hajdu János, Kirsner Erika, Kökény Beatrix, Nagy László, Oláh Sándor, Schuch Timuzsin és Tállay András, míg a felügyelőbizottság elnöke továbbra is Mezei János, másik két tagja pedig Kiss István, illetve Zsódi Imre maradt.