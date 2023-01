Magyarország részben vagy egészben visszalép a 2024-es női kézilabda-Európa-bajnokság megrendezésétől – jelentette be Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke, aki úgy véli, az nem helyes, hogy hazánk milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek- és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt.

Fotó: Domotor Csaba / Nemzeti Sport

A politikus és sportvezető a Nemzeti Sportnak adott interjújában azt mondta, jó néhány egyesület nem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, így a csarnokaikat vagy a tornatermeiket bezárják.

A kettő nem fér meg egymás mellett, a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikk. Tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem. De azóta lettek, szóval dönteni kellett, és inkább a fiatalok tömeges sportolását választottuk

– árulta el Kocsis Máté. Hozzátette, elvi megállapodást kötöttek a kormánnyal, hogy az Eb költségeiből megtakarított pénz egy részét az idén és jövőre is a kis klubok működésére fordítják, valamelyest biztosítva ezzel rengeteg gyerek sportolási lehetőségét.

A jövő decemberben esedékes esemény rendezési jogát eredetileg Ausztriával és Svájccal együtt nyerte el Magyarország, velük is tárgyal a szövetség. Kocsis Máté kiemelte, nem példa nélküli, hogy a társházigazda visszalép, ezt megtették a norvégok és a hollandok is. Az elnök azt is közölte, hogy

a tavaszi tisztújító közgyűlésen nem indul újra az elnökségért, mert új célokat kell kitűznie a sportágnak, ehhez pedig szerinte új vezetőre van szükség.