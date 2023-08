Sajtóértesülések szerint újabb támadóval erősítené meg a keretét a Liverpool. Szoboszlai Dominik csapata több lehetőséget is mérlegel az átigazolási piacon, ezek egyike pedig a Dortmund 21 éves bal szélsője, Karim Adeyemi.

Fotó: David Geieregger

A német támadó értékét a Transfermarkt 40 millió euróra taksálja.

Adeyemiről tudni, hogy Szoboszlai Dominik jó barátja.

A két labdarúgó évekig együtt rúgta a bőrt a Lieferingnél, majd később a Red Bull Salzburgban. Csapattársakként két osztrák bajnoki címet és két osztrák kupát nyertek.

Szoboszlai és Adeyemi szoros barátságot kötöttek, több alkalommal közös nyaralásokat is szerveztek – erről a Bors írt. A két focista szoros kapcsolatát az is jól mutatja, hogy a tavalyi szezonban, amikor az RB Leipzignek sikerült legyőznie a Bayern Münchent az Allianz Arénában, a magyar középpályás az öltözőből hívta fel a Dortmund támadóját, aki így videóhíváson keresztül együtt ünnepelhetett a Leipzig játékosaival. Ez a győzelem fontos volt a Dormundnak, hiszen a szezon utolsó meccséig versenyben voltak a bajnoki címért, amit végül a Mainz ellen 2-2-es döntetlen miatt nem sikerült megszerezniük.

Miért kell a Liverpoolnak Adeyemi?

A Liverpool nagyon jól indította az idei szezont, amiből Szoboszlai Dominik is kiveszi a részét. A Chelsea elleni döntetlent követően a a Vörösöknek sikerült emberhátrányban is felülmúlni a Bournemouth-t, majd a Newcastlet is, ezzel pedig három meccs után a tabella negyedik helyén állnak.

A Liverpool jó teljesítménye mellett a csapatot megkörnyékezte a szaúdi Al-Ittihad, akik hatalmas összegeket ajánlanak az egyiptomi Mohamed Szalahért.

A 31 éves sztárt egyelőre nem tervezi eladni Jürgen Klopp, de ahogy a szaúdi csapatokat megismerhettük ezen a nyáron, végül lehet, hogy előkerül annyi pénz, amire már a Pool sem tud nemet mondani.

Ami még jobban megnehezíti a Liverpool dolgát, hogy Angliában szeptember 1-ig tart az átigazolási időszak, Szaúd-Arábiában viszont szeptember 20-ig nyitva az ablak. Ha Kloppék nem akarnak kockáztatni, akkor érdemes még most vásárolni egy B tervet a bal szélső posztra, arra az esetre, ha Szalah mégis távozna. Így került fel Pool bevásárlólistájára Adeyemi.

A német szélső mellett a Liverpool még a Juventus játékosát, Federico Chiesat, az Atlético Madridnál páriává vált JoaoFélixet és a Bayern Münchennél szereplő Leroy Sanét figyeli még.