Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) közvetítési jogait nem a lineáris televízióra vette meg az RTL, hanem a streamingplatformjára – ezt még Vidus Gabriella, a kereskedelmi csatorna hazai vezérigazgatója jelentette ki egy interjúban. Nemrégiben Szabó Balázs, az RTL Magyarország tartalmak menedzseléséért felelős vezérigazgató-helyettese is megszólalt a témával kapcsolatban. A szakember az mmonline.hu-nak elmondta, javában készülnek a legrangosabb klubsorozatra, a sportszerkesztőségükben zajlanak a castingok, és olyan egykori focistákat sikerült már „leigazolniuk”, mint Hrutka János, Lisztes Krisztián és Szélesi Zoltán, miközben a kommentátori feladatokkal továbbra is Gundel Takács Gábort bízzák meg.

Ősztől lényegesen kevesebb Bajnokok Ligája-meccset nézhetünk a televízióban – a csúcsfociért elő kell fizetnünk /Fotó: AFP

„Digitális felületen a közvetítés új technológiai megoldásokat is jelent, miután a stúdióból vagy a helyszínről a kommentárok élő hangsávját és a digitális képet magas minőségben összekapcsolni jelentős műszaki kihívás, de erre már felkészültünk, a felhasználói élmény pedig éppolyan lesz, mint a televíziós közvetítések esetében” – jegyezte meg Szabó Balázs.

Az RTL+-on egy idényben 192 élő Bajnokok Ligája-mérkőzés lesz – ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy korábban még sohasem volt ennyi találkozó elérhető Magyarországon egyetlen platformon sem

Ha egyszerre hét meccs lesz egy időpontban a csoportkörben, akkor mind a hetet láthatják magyar kommentárral. Lineáris csatornáinkon azonban ennél lényegesen kevesebb mérkőzés lesz látható

– nyomatékosította Szabó Balázs. Szerinte az előfizetők választhatnak, hogy melyiket akarják nézni, és bármikor átkapcsolhatnak, ha a többibe is belenéznének.

A portál szerette volna megtudni, hogy az RTL+ jelenlegi havidíjas előfizetői táborát százalékosan mennyivel kell növelni, hogy ki tudják gazdálkodni a sportközvetítések jogdíját. A tartalmak menedzseléséért felelős vezérigazgató-helyettes szerint ez üzleti titok, de annyit azért elárult, hogy a szükséges előfizetőszám-bővülés megvalósítható cél. Hozzátette: a labdarúgástól függetlenül továbbra is lesznek olyan saját gyártású tartalmaik, amelyek elsősorban a streamingoldalra készülnek.

A streaming melletti elköteleződés egyébként nem véletlen: a befektetett összeget az előfizetői díjakból szeretnék visszatermelni három év alatt. Ezt még maga Vidus Gabriella is úgy értékelte, hogy rizikós vállalkozás.

Mit kell tudni az RTL BL-közvetítéseiről?

Tavaly június elején derült ki, hogy az RTL Magyarország nyerte el a Bajnokok Ligája közvetítési jogait a 2024–2025-ös évadtól. Piaci pletykák szerint ezért 10 milliárd forintos nagyságrendű összeget fizetett, de ezt hivatalosan senki nem erősítette meg. A mandátum három évre, a 2026–2027-es idény végéig szól, és az MTVA-t váltják, amely a játéknapokat az M4 Sport-csatornán adja még ebben az idényben mintegy hárommillió háztartás számára ingyenesen. (Viszont a jogok megszerzéséhez vastagon hozzájárultak az adóforintok, hiszen a 2021–2024-es ciklusra az MTVA 18,6 millió eurót (7,2 milliárd forint) fizetett a Bajnokok Ligája, és még 3,6 millió eurót (1,4 milliárd forint) az Európa-liga, valamint az Európa Konferencia-liga közvetítési jogaiért.)

Ezzel szemben az RTL teljesen más modell mellett döntött. Azt már jelezték, hogy csak később, a 2024–2025-ös kampány kezdete előtt adnak tájékoztatást arról, hogy pontosan mely mérkőzések közvetítéseit adják a lineáris csatornákon és az RTL+ streamingfelületén.

Az Európai Labdarúgó-szövetségtől, az UEFA-tól megszerzett közvetítési jogok értelmében az RTL Magyarország választhat majd elsőként a keddi és a szerdai UEFA Bajnokok Ligája-meccsek közül – a B-csomag lineáris jogai továbbra is az AMC-nél maradnak, amely Magyarországon a Sport TV-n keresztül közvetít. A digitális közvetítési jogok ugyancsak a német médiamulti magyar leányához kerültek. Mindez azt jelenti, hogy

az A-csomag esetében 36,

a B-csomag esetében pedig 167 meccs közvetítéséről rendelkezhet idényeként az RTL.

Ha a két csomagot összeadjuk, akkor 203 jön ki, vagyis a Szabó Balázs által említett 192-ből kikövetkeztethető:

11 BL-találkozót nézhetünk majd az RTL lineáris csatornáján, a többiért a fizetős szolgáltatás kell igénybe venni.

A döntőt azonban a törvényi kötelezettség teljesítése miatt tűzik programra a tévében.