Foci-Eb 2024: Meccs közben törte el egy szurkoló kezét a német válogatott csatára

Kié a valaha volt legerősebb lövés? Erős lövéssel küldte kórházba a lelkes drukkert Niclas Füllkrug, de a 109 kilométer per órás labda még a top 10 legerősebb lövés közé se férne be. A rekordot a feljegyzések szerint Ronny Heberson tartja, aki még a Sporting Lisbon játékosaként egy szabadrúgásból 210 kilométer per órás lövést engedett a kapura.