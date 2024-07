A Tag Heuer kitúrná a Rolexet a Forma–1-ről

A világ legnagyobb luxuscikkgyártója, az LVMH, tárgyalásokat folytat a Forma–1 szervezőivel a verseny szponzorálásáról – írta meg a Bloomberg. A francia cég a svájci óramárkáját, a Tag Heuert vásárolná be a száguldó cirkuszba, ez pedig csapás lenne a Rolexnek.

Hamarosan Tag Heuer órákkal mérhetik az időt a Forma–1-en / Fotó: AFP

A Rolex 2013 óta a Forma–1 hivatalos időmérő szponzora, a versenyek ma már szinte elképzelhetetlenek a svájci márka zöld és arany színű reklámjai nélkül. Az LVMH ezt az eddig sziklaszilárdnak tűnő együttműködést készül megbontani a sportvilág egyik legjelentősebb marketing megállapodásával.

A Tag Heuer és a Forma–1 nászáról az LVMH pénzügyi igazgatója beszélt a vállalat második negyedéves pénzügyi eredményeit ismertető konferencián. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az LVMH eredményei nem éppen fényesek 2024-ben.

Folynak a tárgyalások, de ezek részleteiről nem beszélhetek. Egyelőre semmi sincs eldöntve

– mondta a konferencián a pénzügyi igazgató, Jean-Jacques Guiony.

A Bloomberg megkereste a Rolexet és a Forma–1-et is a hírrel, de nem kívánták kommentálni az LVMH terveit.

A Forma–1 marketingértéke az utóbbi években jelentősen megnőtt. Egyre többen nézik a versenyeket, a száguldó cirkusz népszerűségének robbanásszerű növekedése olyan sorozatoknak is köszönhető, mint például a Netflixen futó Drive to Survive. Az autósport nem csak a kisebb képernyőket hódítja meg, hiszen 2025 egyik legjobban vár filmje a Brad Pitt főszereplésével készülő F1. A film egyes jeleneteit a 2024-es Magyar Nagydíjon is forgatták.

Guiony bejelentése rávilágít arra, hogy az LVMH nem sajnálja a forrásokat az óramárkákat magába foglaló divíziójától. A Tag Heuer mellett a Hublot és a Zenith és a luxuskonglomerátumhoz tartozik.

Az órapiac csúcsára jutott a Tag Heuer és társai

Az LVMH óra részlegének az élén a vállalatot alapító Bernard Arnault öt gyermekének egyike, Freeric Arnault vezeti. A márkák összevont eladásai már meghaladják a Rolex számait, valamint a Richemont és a Swatch Group-hoz tartozó órákat is.

A Tag Heuer és a Forma–1 nem idegenek egymásnak, az 1980-as években, még az LVMH felvásárlás előtt a cég már adott ki az F1-hez dedikált órát.