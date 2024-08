A szerdán kezdődő paralimpia eseményeire is fogadhatunk a Tippmixen és a TippmixPrón

Az aranyérmeket tekintve minden idők második legjobb szereplését a 2021-es tokiói játékokon versengő magyar csapat hozta össze, ahol hét honfitársunk is paralimpiai bajnok lett. Tokiói győzteseink Párizsban is ott lesznek, és ezúttal is dobogóesélyesként lehet velük számolni.