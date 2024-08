Nagy volt a bizalom a magyar sportolókban: rengetegen fogadtak az olimpián

Az a fővárosi fogadónk is bízott Márton Viviana sikerében, aki 8500 forintos tét mellett több mint 3,8 millió forintos nyereményt jegyzett 4/9-es kombinációs tippsorával, mindezt úgy, hogy kötéstiltások és két hibás tipp is belefért számára a többmilliós nyeremény eléréséhez. Ráadásul ugyanezt a tippsort még 3/9-es kombinációban is játékba küldte, 7000 forintos téttel, közel 1,2 millió forinttal tovább növelve a nyereményét.

Egy hévizgyörki tippmixelőnek pedig egy 5/7-es kombinációs tippsor jelentett összesen több mint 15,5 milliós nyereményt.

Hússzor is játékba küldte olimpiai eseményekre építő szelvényét, egyenként 420 forintos téttel – és végül hússzor 776 833 forintos nyereményt ünnepelhetett.