Megszólalt Rossi a magyar-német döntetlen után

Marco Rossi szövetségi kapitány megérdemeltnek nevezte a magyar labdarúgó-válogatott által elért 1-1-es döntetlent a csoportelső németek ellen a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában.

Fotó: Czeglédi Zsolt

„Követtünk el hibákat, százalékosan talán többet is mint szoktunk, főleg passzokban és egyszerű szituációkban, ennek ellenére úgy gondolom, megérdemelt ez a döntetlen, mert sok helyzetet alakítottunk ki. Volt, amikor mélyen, volt, amikor középen védekeztünk, sok párharcot vállaltunk, talán kicsit meg is leptük a németeket a váltakozó taktikánkkal” – értékelte a találkozót az olasz szakvezető, aki szerint a rivális is sokat kísérletezgetett, de csupa Bundesliga-játékossal tette mindezt.

A hatvanéves tréner kiemelte, a Nationalelfben olyan világsztárok léptek pályára csereként, mint Florian Wirtz, Jamal Musiala és Kai Haverz, ennek fényében a magyar csapat különösen büszke lehet a teljesítményére és az eredményre is. Hozzátette,

bár a meccsnek egyik fél számára sem volt tétje, mégis az látszott, hogy a németek pipák voltak az egyenlítés után.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy csoportjában már biztos harmadik helyezett magyar válogatott a csoportelső németeket fogadta a Puskás Arénában, a két együttes között óriási a különbség, a vendégek kerete közel több mint hatszor annyit ér, mint a házigazdáké.

Rossi méltatta kollégáját, Julian Nagelsmannt és az egész német csapatot, amiért a három napja a hollandiai mérkőzésen rosszul lett Szalai Ádám pályaedzőnek szánt mezt adtak át neki. Ahogy fogalmazott, nagy érzékenységről tettek tanúbizonyságot, és nagyra értékeli ezt a gesztust, mellyel bizonyították a sportszerűségüket.

Az egész év értékelésében azt emelte ki, hogy a németországi 5-0-s és a hollandiai 4-0-s vereség személy szerint bosszantja, de úgy vélte, muszáj tekintetbe venni, milyen ellenféllel szemben született a két nagy arányú vereség. Szerinte a válogatott idén "nem nyújtott emberfelettit, de nem is volt mínuszos" az esztendője.

„Minden a négy lehetséges ellenfél tiszteletre méltó. Törökország és Ausztria nagyon jó volt a nyári Európa-bajnokságon, Ukrajna és Görögország pedig nagyon erős sorozatot produkált a Nemzetek Ligájában, így egyik ellen sem leszünk favoritok” – mondta Rossi az NL márciusi osztályozójának négy lehetséges riválisáról, amelyek a másodosztályt jelentő B divízió második helyén végeztek.