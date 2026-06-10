Minden idők legnagyobb üzlete lehet a 2026-os futball-világbajnokság: 104 Super Bowl egy hónap alatt – több tízmilliárd dollár bevétel csurranhat
A jövő nyáron az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság több szempontból is új korszakot nyithat a sportgazdaságban. A 48 csapatosra bővített futballtorna 104 mérkőzésből áll majd, ami több mint 60 százalékos növekedést jelent a korábbi világbajnokságokhoz képest.
A projekt méretét jól érzékelteti Gianni Infantino FIFA-elnök gyakran idézett kijelentése, amely szerint a torna olyan lesz, mintha „104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt” – derült ki az Oeconomus kutatásából.
Több mint negyvenmilliárd dollárral növelheti a világgazdaság teljesítményét
A FIFA és a Kereskedelmi Világszervezet előzetes számításai alapján a világbajnokság összesített globális gazdasági hatása elérheti a 40,9 milliárd dollárt. A közvetlen bevételek meghaladhatják a 10,9 milliárd dollárt, miközben a rendezéshez kapcsolódó beruházások és szolgáltatások több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá.
A várható bevételek jelentősen meghaladják a 2022-es katari világbajnokság hozzávetőleg hétmilliárd dolláros szintjét, ami jól mutatja, hogy a FIFA üzleti modellje új dimenzióba lépett. A növekedés valamennyi fő bevételi forrásnál látványos lesz. A televíziós közvetítési jogok értéke a 2022-es
- 3,4 milliárd dollárról
- 4,3 milliárd dollárra
emelkedhet, miközben a szponzorációs bevételek
- 1,8 milliárd dollárról
- 2,8 milliárd dollárra
nőhetnek. A legnagyobb ugrás ugyanakkor a mérkőzésnapi bevételeknél várható. A FIFA számításai szerint a jegyeladásokból és a helyszíni költésekből származó bevételek a 2022-es 950 millió dollárról akár hárommilliárd dollárra is emelkedhetnek.
Az Egyesült Államok lesz a legnagyobb nyertes
A három rendező ország között jelentős különbségek mutatkoznak a várható gazdasági hatásokban.
- Az abszolút nyertes egyértelműen az Egyesült Államok lehet, amely a 104 mérkőzésből 78-at rendez. A FIFA és a WTO becslése szerint az amerikai gazdaságba összesen 30,5 milliárd dollárnyi többletbevétel áramolhat. A 11 amerikai helyszín egyenként 160 és 620 millió dollár közötti gazdasági többletet realizálhat, ami városonként akár 90–480 millió dolláros nettó hasznot is jelenthet.
- Kanada 13 mérkőzésnek ad otthont, elsősorban Toronto és Vancouver profitálhat a megnövekedett turizmusból és vendéglátóipari keresletből. Előzetes becslések szerint a világbajnokság összesen 3,8 milliárd kanadai dollárnyi gazdasági hatást generálhat, ugyanakkor az állami kiadások nagysága miatt továbbra is vita tárgya, hogy a nettó társadalmi haszon milyen mértékű lesz.
- Mexikó szintén 13 találkozót rendez, de a gazdaság méretéhez viszonyítva itt lehet a legnagyobb a hatás. Az országba mintegy hárommilliárd dollárnyi közvetlen bevétel érkezhet, ami a mexikói GDP 0,2–0,5 százalékának felelhet meg. A legnagyobb nyertesek Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey lehetnek.
A FIFA új fegyvere a dinamikus árazás
A 2026-os torna egyik legfontosabb üzleti újítása a jegyértékesítési rendszer átalakítása. A FIFA először alkalmazza teljes körűen az észak-amerikai profi ligákból ismert dinamikus árazást. A rendszer folyamatosan figyeli a keresletet, a mérkőzés jelentőségét, a stadion kihasználtságát és számos egyéb tényezőt, majd ezek alapján módosítja a jegyárakat. A szervezet számára a modell különösen vonzó, mivel a torna iránt példátlan érdeklődés mutatkozik:
a világbajnokságra mintegy 500 millió jegyigénylés érkezett, ami többszöröse a korábbi tornákon tapasztalt keresletnek.
A rendszer ugyanakkor kritikákat is kiváltott. Az elemzők szerint a folyamatos áremelkedés egyre inkább a magasabb jövedelmű szurkolók számára teszi elérhetővé a mérkőzéseket, miközben a hagyományosan erős európai és dél-amerikai drukkerbázis egy része kiszorulhat a stadionokból.
Három ország, három futballvilág
A torna nemcsak gazdasági, hanem kulturális szempontból is egyedülálló.
Mexikóban a labdarúgás a nemzeti identitás része, az Estadio Azteca pedig a sportág egyik ikonikus helyszíne. Az ország már harmadik alkalommal rendez világbajnokságot, miután 1970-ben és 1986-ban is házigazda volt.
Az Egyesült Államokban a futball az elmúlt években vált a szórakoztatóipar egyik kiemelt termékévé. Lionel Messi érkezése az MLS-be tovább növelte a sportág piaci értékét, és hozzájárult ahhoz, hogy a labdarúgás egyre nagyobb szeletet hasítson ki az amerikai sportgazdaságból. Kanadában a jégkorong továbbra is domináns, ugyanakkor a bevándorlás és a válogatott fejlődése nyomán a futball jelentős társadalmi és kulturális szerepet kapott. Az ország története során először rendezhet férfilabdarúgó-világbajnokságot.
Még az ivószünetek alatt is reklámokat nézhetünk a foci-vb-n, feldarabolhatják a meccseket
Az idei labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél nagyobb üzlet lehet a FIFA számára: a szervezet bevételei megközelíthetik a 11 milliárd dollárt. A 104 mérkőzéses tornán így egyetlen meccs átlagosan több mint 100 millió dollár bevételt jelenthet, miközben az új hidratációs szünetek a közvetítők számára is plusz-reklámlehetőséget teremtenek. A hatalmas felhajtás mellett csak azt nem szabad elfelejteni: július közepén megtudjuk, ki lesz a legfrissebb világbajnok.
Nem stadionokat, hanem piacokat építenek
A 2026-os vb egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem a stadionépítésekre, hanem a meglévő infrastruktúra kihasználására épül.
A helyszínek döntő többsége már jelenleg is működő, modern NFL-stadion, így elkerülhető az a probléma, amely korábban Brazíliában vagy Katarban is felmerült, amikor a torna után kihasználatlan létesítmények maradtak hátra.
A hosszú távú örökséget ezért elsősorban a technológiai fejlesztések, az 5G-hálózatok, a stadionmodernizációk és a sportpiac további professzionalizálódása jelentheti. A FIFA becslése szerint a torna globális televíziós elérése meghaladhatja az ötmilliárd főt, egyes előrejelzések pedig akár hatmilliárdos nézettséggel is számolnak. Ha ezek a várakozások beigazolódnak, a 2026-os világbajnokság nemcsak minden idők legnagyobb futballeseménye, hanem a globális szórakoztatóipar egyik legjelentősebb üzleti projektje lehet.