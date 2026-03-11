Még az ivószünetek alatt is reklámokat nézhetünk a foci-vb-n, feldarabolhatják a meccseket

A 2026-os világbajnokság – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – a sportgazdaság történetének egyik legnagyobb üzleti projektje lehet. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) becslései szerint a torna teljes bevétele elérheti a 10,9–11 milliárd dollárt, ami jelentős ugrás a 2022-es katari vb körülbelül 7 milliárd dolláros bevételéhez képest.

A Coca-Cola, a világbajnoki serleg és egy legendás brazil balhátvéd, Roberto Carlos / Fotó: NurPhoto via AFP

A növekedés mögött több tényező áll. A torna formátuma átalakul: 48 válogatott szerepel majd rajta, és 104 mérkőzést rendeznek, ami jóval több a korábbi világbajnokságoknál. A több meccs több jegyet, több közvetítési órát és több reklámfelületet jelent.

Sokan felháborodtak a reklámok miatt

Nagy visszhangot váltott ki, hogy a FIFA lehetővé tette: a mérkőzések félidején belüli, kötelező hidratációs szünetek alatt a televíziós közvetítők reklámokat sugározhassanak. A döntés sok szurkoló és szakértő szerint új irányt jelent, mert a futballban eddig hagyományosan csak a félidőben volt reklámblokk.

A tervek szerint minden félidőben lesz egy rövid, nagyjából háromperces szünet a játék közben, amelyet elsősorban a játékosok egészségével és a nyári hőséggel indokolnak. Ugyanakkor ezek a megszakítások a közvetítők számára értékes reklámidőt jelentenek, amelyet előre értékesíthetnek a hirdetőknek.

Egy meccs több mint 100 millió dollárt hozhat

Ha a várható, mintegy 11 milliárd dolláros bevételt elosztjuk a 104 mérkőzéssel, az azt jelenti, hogy egy világbajnoki mérkőzés átlagosan mintegy 105–106 millió dollár bevételt termelhet a FIFA számára.

Forintban számolva – hozzávetőleg 333 forintos dollárárfolyammal – ez nagyjából 35 milliárd forintot jelent egyetlen meccsre vetítve.

A szám még szemléletesebb, ha időegységre bontjuk: egy 90 perces mérkőzés esetében percenként nagyjából 1,2 millió dollár, azaz körülbelül 400 millió forint bevételnek felel meg.

A világbajnokság közvetítési joga a legnagyobb üzlet

A torna bevételeinek legnagyobb részét hagyományosan a televíziós és médiaközvetítési jogok adják.

Ezek értéke a becslések szerint 4–4,2 milliárd dollár lehet a 2026-os tornán.

A második legnagyobb bevételi forrás a szponzoráció és marketing, amely mintegy 2,7–2,8 milliárd dollárt hozhat.

Emellett jelentős tétel a jegyértékesítés és a VIP-hospitality csomagok, amelyek összesen közel 3 milliárd dollárt generálhatnak.

A világbajnokság így nemcsak sportesemény, hanem a globális sportipar egyik legnagyobb üzleti platformja is, ahol egyetlen mérkőzés bevétele már egy közepes méretű sportliga éves költségvetésével vetekszik.