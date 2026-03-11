Még az ivószünetek alatt is reklámokat nézhetünk a foci-vb-n, feldarabolhatják a meccseket
A 2026-os világbajnokság – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – a sportgazdaság történetének egyik legnagyobb üzleti projektje lehet. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) becslései szerint a torna teljes bevétele elérheti a 10,9–11 milliárd dollárt, ami jelentős ugrás a 2022-es katari vb körülbelül 7 milliárd dolláros bevételéhez képest.
A növekedés mögött több tényező áll. A torna formátuma átalakul: 48 válogatott szerepel majd rajta, és 104 mérkőzést rendeznek, ami jóval több a korábbi világbajnokságoknál. A több meccs több jegyet, több közvetítési órát és több reklámfelületet jelent.
Sokan felháborodtak a reklámok miatt
Nagy visszhangot váltott ki, hogy a FIFA lehetővé tette: a mérkőzések félidején belüli, kötelező hidratációs szünetek alatt a televíziós közvetítők reklámokat sugározhassanak. A döntés sok szurkoló és szakértő szerint új irányt jelent, mert a futballban eddig hagyományosan csak a félidőben volt reklámblokk.
A tervek szerint minden félidőben lesz egy rövid, nagyjából háromperces szünet a játék közben, amelyet elsősorban a játékosok egészségével és a nyári hőséggel indokolnak. Ugyanakkor ezek a megszakítások a közvetítők számára értékes reklámidőt jelentenek, amelyet előre értékesíthetnek a hirdetőknek.
Egy meccs több mint 100 millió dollárt hozhat
Ha a várható, mintegy 11 milliárd dolláros bevételt elosztjuk a 104 mérkőzéssel, az azt jelenti, hogy egy világbajnoki mérkőzés átlagosan mintegy 105–106 millió dollár bevételt termelhet a FIFA számára.
Forintban számolva – hozzávetőleg 333 forintos dollárárfolyammal – ez nagyjából 35 milliárd forintot jelent egyetlen meccsre vetítve.
A szám még szemléletesebb, ha időegységre bontjuk: egy 90 perces mérkőzés esetében percenként nagyjából 1,2 millió dollár, azaz körülbelül 400 millió forint bevételnek felel meg.
A világbajnokság közvetítési joga a legnagyobb üzlet
A torna bevételeinek legnagyobb részét hagyományosan a televíziós és médiaközvetítési jogok adják.
- Ezek értéke a becslések szerint 4–4,2 milliárd dollár lehet a 2026-os tornán.
- A második legnagyobb bevételi forrás a szponzoráció és marketing, amely mintegy 2,7–2,8 milliárd dollárt hozhat.
- Emellett jelentős tétel a jegyértékesítés és a VIP-hospitality csomagok, amelyek összesen közel 3 milliárd dollárt generálhatnak.
A világbajnokság így nemcsak sportesemény, hanem a globális sportipar egyik legnagyobb üzleti platformja is, ahol egyetlen mérkőzés bevétele már egy közepes méretű sportliga éves költségvetésével vetekszik.
Infantino: a világbajnokság gazdasági potenciálja még nincs kihasználva
A FIFA elnöke, Gianni Infantino korábban többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokság bővítése és az üzleti modell erősítése a futball globális fejlődését szolgálja. A sportvezető szerint a növekvő bevételek lehetővé teszik, hogy a FIFA több pénzt osszon vissza a nemzeti szövetségeknek és a sportág fejlesztésére. Infantino többször is arról beszélt, hogy a világbajnokság gazdasági potenciálja még messze nincs teljesen kihasználva, és a nagyobb torna, valamint az új médiapiaci lehetőségek – például a közvetítések körüli reklámfelületek – tovább növelhetik a futball bevételeit.
Trump: hatalmas üzlet lehet az Egyesült Államoknak
A tornának otthont adó egyik fő rendező ország, az Egyesült Államok számára is jelentős gazdasági lehetőséget jelent a világbajnokság. Az amerikai politikai vezetés részéről többen is hangsúlyozták, hogy az esemény komoly turisztikai és gazdasági hatással járhat. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy a világbajnokság hatalmas bevételeket generálhat az amerikai gazdaságnak, a stadionoktól kezdve a vendéglátáson át egészen a turizmusig, miközben az esemény globális figyelmet irányít az országra.
A mesterséges intelligencia is pályára lép Trump focivébéjén, reklám feliratú mezben – és biztos, hogy nyerni fog
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban nemcsak a futball történetének legnagyobb tornája lesz, hanem a sportmarketing egyik legfontosabb fordulópontja is. Kis technológia, nagy foci: a mesterséges intelligenciára épülő reklámtechnológia a háttérben már most arra készül, hogy a gólok mögött futó algoritmusokkal új szintre emelje a bevételtermelést, a célzott hirdetést és a globális sportesemények üzleti modelljét.