Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 812,01 +0,19% MTELEKOM2 070 +0,24% MOL3 860 +2,69% OTP36 180 -1,13% RICHTER11 740 +0,34% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS158 0% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 480,89 -0,26% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 585,24 -0,45% BUX122 812,01 +0,19% MTELEKOM2 070 +0,24% MOL3 860 +2,69% OTP36 180 -1,13% RICHTER11 740 +0,34% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS158 0% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 480,89 -0,26% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 585,24 -0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
labdarúgás
világbajnokság
bevétel
reklám

Még az ivószünetek alatt is reklámokat nézhetünk a foci-vb-n, feldarabolhatják a meccseket

Az idei labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél nagyobb üzlet lehet a FIFA számára: a szervezet bevételei megközelíthetik a 11 milliárd dollárt. A 104 mérkőzéses tornán így egyetlen meccs átlagosan több mint 100 millió dollár bevételt jelenthet, miközben az új hidratációs szünetek a közvetítők számára is plusz-reklámlehetőséget teremtenek. A hatalmas felhajtás mellett csak azt nem szabad elfelejteni: július közepén megtudjuk, ki lesz a legfrissebb világbajnok.
Zováthi Domokos
2026.03.11, 16:12
Frissítve: 2026.03.11, 21:09

A 2026-os világbajnokság – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – a sportgazdaság történetének egyik legnagyobb üzleti projektje lehet. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) becslései szerint a torna teljes bevétele elérheti a 10,9–11 milliárd dollárt, ami jelentős ugrás a 2022-es katari vb körülbelül 7 milliárd dolláros bevételéhez képest.

FIFA World Cup Original Trophy Tour 2026 világbajnokság futball labdarúgás foci kupa
A Coca-Cola, a világbajnoki serleg és egy legendás brazil balhátvéd, Roberto Carlos / Fotó: NurPhoto via AFP

A növekedés mögött több tényező áll. A torna formátuma átalakul: 48 válogatott szerepel majd rajta, és 104 mérkőzést rendeznek, ami jóval több a korábbi világbajnokságoknál. A több meccs több jegyet, több közvetítési órát és több reklámfelületet jelent.

Sokan felháborodtak a reklámok miatt

Nagy visszhangot váltott ki, hogy a FIFA lehetővé tette: a mérkőzések félidején belüli, kötelező hidratációs szünetek alatt a televíziós közvetítők reklámokat sugározhassanak. A döntés sok szurkoló és szakértő szerint új irányt jelent, mert a futballban eddig hagyományosan csak a félidőben volt reklámblokk.

A tervek szerint minden félidőben lesz egy rövid, nagyjából háromperces szünet a játék közben, amelyet elsősorban a játékosok egészségével és a nyári hőséggel indokolnak. Ugyanakkor ezek a megszakítások a közvetítők számára értékes reklámidőt jelentenek, amelyet előre értékesíthetnek a hirdetőknek.

 

Egy meccs több mint 100 millió dollárt hozhat

Ha a várható, mintegy 11 milliárd dolláros bevételt elosztjuk a 104 mérkőzéssel, az azt jelenti, hogy egy világbajnoki mérkőzés átlagosan mintegy 105–106 millió dollár bevételt termelhet a FIFA számára.

Forintban számolva – hozzávetőleg 333 forintos dollárárfolyammal – ez nagyjából 35 milliárd forintot jelent egyetlen meccsre vetítve.

A szám még szemléletesebb, ha időegységre bontjuk: egy 90 perces mérkőzés esetében percenként nagyjából 1,2 millió dollár, azaz körülbelül 400 millió forint bevételnek felel meg.

A világbajnokság közvetítési joga a legnagyobb üzlet

A torna bevételeinek legnagyobb részét hagyományosan a televíziós és médiaközvetítési jogok adják.

  • Ezek értéke a becslések szerint 4–4,2 milliárd dollár lehet a 2026-os tornán.
  • A második legnagyobb bevételi forrás a szponzoráció és marketing, amely mintegy 2,7–2,8 milliárd dollárt hozhat.
  • Emellett jelentős tétel a jegyértékesítés és a VIP-hospitality csomagok, amelyek összesen közel 3 milliárd dollárt generálhatnak.

A világbajnokság így nemcsak sportesemény, hanem a globális sportipar egyik legnagyobb üzleti platformja is, ahol egyetlen mérkőzés bevétele már egy közepes méretű sportliga éves költségvetésével vetekszik.

President Donald Trump makes an announcement from the Oval Office
Donald Trump, az Egyesült Államok Elnöke és Gianni Infantino, a FIFA elnöke / Fotó: AFP

Infantino: a világbajnokság gazdasági potenciálja még nincs kihasználva

A FIFA elnöke, Gianni Infantino korábban többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokság bővítése és az üzleti modell erősítése a futball globális fejlődését szolgálja. A sportvezető szerint a növekvő bevételek lehetővé teszik, hogy a FIFA több pénzt osszon vissza a nemzeti szövetségeknek és a sportág fejlesztésére. Infantino többször is arról beszélt, hogy a világbajnokság gazdasági potenciálja még messze nincs teljesen kihasználva, és a nagyobb torna, valamint az új médiapiaci lehetőségek – például a közvetítések körüli reklámfelületek – tovább növelhetik a futball bevételeit.

Trump: hatalmas üzlet lehet az Egyesült Államoknak

A tornának otthont adó egyik fő rendező ország, az Egyesült Államok számára is jelentős gazdasági lehetőséget jelent a világbajnokság. Az amerikai politikai vezetés részéről többen is hangsúlyozták, hogy az esemény komoly turisztikai és gazdasági hatással járhat. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy a világbajnokság hatalmas bevételeket generálhat az amerikai gazdaságnak, a stadionoktól kezdve a vendéglátáson át egészen a turizmusig, miközben az esemény globális figyelmet irányít az országra.

A mesterséges intelligencia is pályára lép Trump focivébéjén, reklám feliratú mezben – és biztos, hogy nyerni fog

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban nemcsak a futball történetének legnagyobb tornája lesz, hanem a sportmarketing egyik legfontosabb fordulópontja is. Kis technológia, nagy foci: a mesterséges intelligenciára épülő reklámtechnológia a háttérben már most arra készül, hogy a gólok mögött futó algoritmusokkal új szintre emelje a bevételtermelést, a célzott hirdetést és a globális sportesemények üzleti modelljét.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu