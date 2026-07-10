Történelmi nap: Ausztria alkotmányos döntést hozott a magyarokról, mostantól az osztrákokhoz tartoznak – így érinti az ott élőket

Az ORF beszámolója szerint a parlamenti vitában a kormánypárti felszólalók történelmi jelentőségű lépésként értékelték a döntést. Agnes Totter (ÖVP) mérföldkőnek nevezte az alkotmányos elismerést, míg Pia Maria Wieninger (SPÖ) arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szabályozás hosszú távú jogbiztonságot nyújt az őshonos kisebbségek számára. A döntést az ausztriai magyar közösség is régóta szorgalmazta. Somogyi Attila, a Magyar Népcsoporttanács elnöke az ORF magyar szerkesztőségének nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az alkotmányos elismerés évek óta a közösség egyik legfontosabb követelése volt. Elmondása szerint ezt minden olyan egyeztetésen felvetette, amelyet kormánypárti vagy ellenzéki politikusokkal, tartományi vezetőkkel, illetve minisztériumi képviselőkkel folytattak.

Alkotmányos elismerést kapott Ausztra hat autochron népcsoportja, így a magyar is

Fotó: photostar72

Alkotmányos szintű védelemet kapott hat népcsoport

A népcsoporttörvény fél évszázada van érvényben, ezen évforduló alkalmából először kerül mind a hat elismert autochton népcsoport – a horvát, a szlovén, a magyar, a cseh és a szlovák valamint a roma népcsoport – kifejezetten alkotmányos szinten rögzítésre a népcsoporttörvényben.

Somogyi Attila szerint az alkotmányos szintű védelem azért bír különös jelentőséggel, mert

az osztrák alaptörvény módosításához kétharmados parlamenti többség szükséges, így a kisebbségi jogok jóval stabilabb garanciát kapnak, mint korábban, amikor csupán törvényi szinten voltak szabályozva.

Hozzátette, hogy a népcsoportok képviselői a jogszabálytervezetek véleményezésében továbbra is részt vehetnek, és bízik abban, hogy az újonnan létrehozandó állandó egyeztetési fórumon keresztül a jövőben a javaslataik nagyobb súllyal jelennek majd meg a döntéshozatalban.

A most elfogadott változtatások előzménye, hogy Claudia Bauer, a népcsoporti ügyekért felelős szövetségi miniszter már június közepén bejelentette: a kormány célja az őshonos kisebbségek jogi helyzetének megerősítése. Ennek részeként nemcsak az alkotmányos elismerést készítették elő, hanem egy állandó Népcsoport Fórum létrehozását is kezdeményezték, amely rendszeres párbeszédet biztosíthat a kisebbségi szervezetek és a kormányzat között. A cél az volt, hogy a folyamat júliusban célegyenesbe érjen.