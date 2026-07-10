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népcsoport
kisebbség
elismerés
magyar
alkotmány
Ausztria

Történelmi nap: Ausztria alkotmányos döntést hozott a magyarokról, mostantól az osztrákokhoz tartoznak – így érinti az ott élőket

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Jelentős változásról döntött az osztrák parlament: az ország hat őshonos kisebbségi népcsoportját – a magyarokat, a horvátokat, a szlovéneket, a cseheket, a szlovákokat és a romákat – ezentúl az alkotmány is nevesíti. A népcsoporttörvény 50. évfordulójához kapcsolódó módosítást kétharmados többséggel fogadták el.
VG
2026.07.10, 20:00
Frissítve: 2026.07.10, 20:00

Az ORF beszámolója szerint a parlamenti vitában a kormánypárti felszólalók történelmi jelentőségű lépésként értékelték a döntést. Agnes Totter (ÖVP) mérföldkőnek nevezte az alkotmányos elismerést, míg Pia Maria Wieninger (SPÖ) arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szabályozás hosszú távú jogbiztonságot nyújt az őshonos kisebbségek számára. A döntést az ausztriai magyar közösség is régóta szorgalmazta. Somogyi Attila, a Magyar Népcsoporttanács elnöke az ORF magyar szerkesztőségének nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az alkotmányos elismerés évek óta a közösség egyik legfontosabb követelése volt. Elmondása szerint ezt minden olyan egyeztetésen felvetette, amelyet kormánypárti vagy ellenzéki politikusokkal, tartományi vezetőkkel, illetve minisztériumi képviselőkkel folytattak.

alkotmány, ausztria
Alkotmányos elismerést kapott Ausztra hat autochron népcsoportja, így a magyar is
Fotó: photostar72

Alkotmányos szintű védelemet kapott hat népcsoport

A népcsoporttörvény fél évszázada van érvényben, ezen évforduló alkalmából először kerül mind a hat elismert autochton népcsoport – a horvát, a szlovén, a magyar, a cseh és a szlovák valamint a roma népcsoport – kifejezetten alkotmányos szinten rögzítésre a népcsoporttörvényben.

Somogyi Attila szerint az alkotmányos szintű védelem azért bír különös jelentőséggel, mert 

az osztrák alaptörvény módosításához kétharmados parlamenti többség szükséges, így a kisebbségi jogok jóval stabilabb garanciát kapnak, mint korábban, amikor csupán törvényi szinten voltak szabályozva.

Hozzátette, hogy a népcsoportok képviselői a jogszabálytervezetek véleményezésében továbbra is részt vehetnek, és bízik abban, hogy az újonnan létrehozandó állandó egyeztetési fórumon keresztül a jövőben a javaslataik nagyobb súllyal jelennek majd meg a döntéshozatalban.

A most elfogadott változtatások előzménye, hogy Claudia Bauer, a népcsoporti ügyekért felelős szövetségi miniszter már június közepén bejelentette: a kormány célja az őshonos kisebbségek jogi helyzetének megerősítése. Ennek részeként nemcsak az alkotmányos elismerést készítették elő, hanem egy állandó Népcsoport Fórum létrehozását is kezdeményezték, amely rendszeres párbeszédet biztosíthat a kisebbségi szervezetek és a kormányzat között. A cél az volt, hogy a folyamat júliusban célegyenesbe érjen.

Bár a törvénymódosítás nem könnyíti meg az ausztriai munkavállalást, a határ mentén dolgozó magyarok számára mégis közvetett előnyt jelenthet a megerősített nyelvi és kulturális jelenlét.

Több száz magyar egyéni vállalkozó kerülhetett az osztrák hatóságok célkeresztjébe, miután egy oknyomozó riport szerint sokan csak papíron működtettek céget Burgenlandban. A gyanú szerint a vállalkozások egy része valójában az osztrák családi támogatásokhoz és egészségügyi ellátáshoz biztosított belépőt – számoltunk be egy más természetű, magyar vonatkozású ügyről a napokban a Világgazdaság oldalán.

Védelmet kapnak egyes őshonos közösségek anyanyelvhasználati szabályai is

A parlament által elfogadott törvénycsomag ugyanakkor nem kizárólag az alkotmányos elismerésről szól. A jogszabály módosítja a karintiai kétnyelvű igazságszolgáltatás szabályait is annak érdekében, hogy a szlovén kisebbség hosszú távon is biztosítottan használhassa anyanyelvét a bírósági eljárások során. A változtatások egyúttal garantálják 

  • a bleiburgi (Pliberk), 
  • eisenkappeli (Železna Kapla), és
  • a ferlachi (Borovlje) bírósági székhelyek fennmaradását.

A reform részeként kétnyelvű igazságügyi kompetenciaközpontokat is létrehoznak, amelyek célja, hogy a szlovén nyelv használata a bíróságok előtt a jövőben is akadálymentesen biztosított legyen. A módosításokat Anna Sporrer igazságügyi miniszter, a karintiai tartományi kormány, valamint a szövetségi kormánypártok közösen dolgozták ki.

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