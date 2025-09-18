Sok a kihívás, de van ok a bizakodásra a magyar gazdaságban

A magyar gazdaság hektikus volt az idei második negyedévben. A növekedés elkezdődött, 0,4 százalékot mért a Központi Statisztikai Hivatal, de számos kihívással kell a mai napig szembenézni. Az MBH Elemzési Centrum igazgatója, Árokszállási Zoltán ismertette friss kutatásuk eredményeit a Szaldóban.
A Szaldó friss epizódját itt hallgathatják meg.
Árokszállási szerint a fogyasztás a magyar gazdaság motorja 2025-ben, a beruházások viszont elmaradnak, és a mezőgazdaság sem jeleskedett az utóbbi időszakban. Az ipar viszont már kezd magára találni, ami bizakodásra adhat okot. Termelési oldalon a szolgáltatások remekeltek.
A foglalkoztatás a gazdasági gyengélkedés ellenére is stabil tudott maradni, ami kifejezetten pozitív. Ráadásul az aktív munkanélküliek száma is emelkedik, ami azt jelenti, hogy lesz elérhető munkaerő, amikor a cégek toborzásba kezdenek.
Ezt a folyamatot viszont az MNB nem tudja egy kamatvágással megtámogatni, hiszen a magas infláció még nem ad teret az irányadó ráta vágására. Árokszállási ennek ellenére úgy látja, hogy 2026-ban már elkezdheti csökkenteni a kamatokat a Varga Mihály vezette monetáris tanács.
Az Elemzési Centrum igazgatója arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság szempontjából jó jel, hogy a német üzleti hangulat javul. Ez azt jelenti, hogy a hazai export erősödhet, ami összességében lökést adhat a GDP-nek.
A magyar gazdaság kilátásairól és az előtte álló kihívásokról Árokszállási Zoltánnal a Szaldóban beszélgettünk.
Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.