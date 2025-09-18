Iránytű nélkül a részvénypiac, kétségek a további amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Ingadozott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, miután a Federal Reserve (Fed) végrehajtotta az idei első kamatcsökkentését, ugyanakkor óvatos megközelítést jelzett a további monetáris lazítás kapcsán, ami bizonytalanságban hagyta a befektetőket a jövőbeli lépések ütemével kapcsolatban.
Néhány piacon azonban erő jelei mutatkoztak:
A globális részvénypiac szerdán lefelé korrigált, miután a Fed negyed százalékpontos kamatcsökkentését és az év további, fokozatos lazítására utaló jelzéseket követően történelmi csúcsot ért el.
Jerome Powell Fed-elnök azonban a döntést követő nyilatkozatában mérsékelte a piacok agresszívebb lazítási várakozásait, hangsúlyozva, hogy a szerdai lépés egy kockázatkezelési jellegű vágás volt, és a jegybanknak nincs szüksége a gyors kamatcsökkentésre.
Összességében a döntést és a sajtótájékoztató hangnemét kiegyensúlyozottnak és visszafogottnak, egyáltalán nem galambhangvételűnek írnánk le
– idézi a Reuters az ANZ elemzőit. „Powell az erősebb amerikai GDP-előrejelzést és a még mindig magas inflációs várakozásokat hangsúlyozta, ami kétségeket ébresztett a befektetőkben” – tették hozzzá.
Ezek a kétségek rányomták bélyegüket az amerikai kereskedésre is: az S&P 500 és a Nasdaq Composite eséssel zárt. Egyedül az újonnan kinevezett kormányzó, Stephen Miran szavazott egy nagyobb, 50 bázispontos vágás mellett.
A devizapiacokon is bizonytalanság uralkodott.
Az angol jegybank (BoE) csütörtökön teszi közzé saját döntését, és az elemzők széles körben arra számítanak, hogy 4 százalékon tartja az irányadó rátát.
A CME Group FedWatch eszköze szerint a kereskedők 87,7 százalék esélyt adnak annak, hogy a Fed októberi ülésén újabb 25 bázispontos vágás jön – szemben az előző napi 74,3 százalékkal.
A Fed továbbra is kamatcsökkentéseket jelez előre, ugyanakkor a növekedést még mindig stabilnak látja, ami pozitív kombináció a részvénypiacok számára
– mondta Shane Oliver, az AMP vezető közgazdásza Sydney-ben. – „Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a nyereségek kissé korlátozottak lesznek, mivel a piacok már nagyot raliztak számítva a Fed kamatcsökkentésére, így valószínű egy szünet vagy egy rövid távú korrekció” - tette hozzá.
A kanadai jegybank szerdán szintén 25 bázisponttal, 2,5 százalékra csökkentette irányadó kamatát, ami hároméves mélypont, és hat hónap óta az első vágás volt. A bank jelezte: készen áll újabb lépésre, ha a gazdasági kockázatok fokozódnának a következő hónapokban.
A J.P. Morgan Asset Management melbourne-i stratégája, Kerry Craig szerint az adatok gyengíthetik az ausztrál dollárt, amelyet korábban a jegybank szigorúbb hangvételű kommentárjai támogattak. Hozzátette azonban: a bank továbbra is novemberi kamatcsökkentésre számít. Az ausztrál gazdaság és az ausztrál dollár azért fontos a globális tőkepiacok szempontjából, mert a befektetők általában a kockázatvállalási hajlandóság egyik fontos mutatójaként tekintenek rá.
