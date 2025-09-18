Iránytű nélkül a részvénypiac, kétségek a további amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Ingadozott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, miután a Federal Reserve (Fed) végrehajtotta az idei első kamatcsökkentését, ugyanakkor óvatos megközelítést jelzett a további monetáris lazítás kapcsán, ami bizonytalanságban hagyta a befektetőket a jövőbeli lépések ütemével kapcsolatban.

Jerome Powell, a Fed elnöke – hozta a kötelezőt az amerikai jegybank, a részvénypiac azonban bizonytalan a folytatásban / Fotó: Anadolu via AFP

Az MSCI legszélesebb ázsiai csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 0,1 százalékkal csökkent, mivel az ausztrál és az új-zélandi piac gyengélkedése lehúzta a mutatót,

a kínai részvények nyereség és veszteség között ingadoztak.

Néhány piacon azonban erő jelei mutatkoztak:

az amerikai határidős részvényindexek 0,4 százalékkal emelkedtek egy vegyes zárású Wall Street-i kereskedést követően,

a dél-koreai részvények 0,8 százalékkal,

a tajvani papírok 0,4 százalékkal erősödtek,

a japán Nikkei 225 index pedig 1 százalékkal nőtt.

Iránytű nélkül a globális részvénypiac, óvatos marad a Fed

A globális részvénypiac szerdán lefelé korrigált, miután a Fed negyed százalékpontos kamatcsökkentését és az év további, fokozatos lazítására utaló jelzéseket követően történelmi csúcsot ért el.

Jerome Powell Fed-elnök azonban a döntést követő nyilatkozatában mérsékelte a piacok agresszívebb lazítási várakozásait, hangsúlyozva, hogy a szerdai lépés egy kockázatkezelési jellegű vágás volt, és a jegybanknak nincs szüksége a gyors kamatcsökkentésre.

Összességében a döntést és a sajtótájékoztató hangnemét kiegyensúlyozottnak és visszafogottnak, egyáltalán nem galambhangvételűnek írnánk le

– idézi a Reuters az ANZ elemzőit. „Powell az erősebb amerikai GDP-előrejelzést és a még mindig magas inflációs várakozásokat hangsúlyozta, ami kétségeket ébresztett a befektetőkben” – tették hozzzá.

Ezek a kétségek rányomták bélyegüket az amerikai kereskedésre is: az S&P 500 és a Nasdaq Composite eséssel zárt. Egyedül az újonnan kinevezett kormányzó, Stephen Miran szavazott egy nagyobb, 50 bázispontos vágás mellett.

A devizapiacokon is bizonytalanság uralkodott.

Az amerikai dollár a döntés után a 2022 februárja óta legalacsonyabb szintre, 96,224 pontra esett a főbb devizák kosarával szemben, majd csütörtökön 0,1 százalékkal visszakapaszkodott 97,089-re.

Az euró 1,181 dolláron stabilizálódott, miután a Fed-bejelentés hatására rövid időre 1,19185 dollárra, 2021 júniusa óta nem látott szintre erősödött.

A kínai jüan 7,103-on maradt, miután a kínai jegybank változatlanul hagyta a hét napos irányadó kamatát, nem követte a Fed-et.

Az angol font 0,1 százalékkal 1,3621 dollárra gyengült, miután szerdán rövid időre 1,3726 dollárra, július 2. óta a legmagasabb szintre ugrott.

Az angol jegybank (BoE) csütörtökön teszi közzé saját döntését, és az elemzők széles körben arra számítanak, hogy 4 százalékon tartja az irányadó rátát.