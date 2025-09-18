Deviza
Iránytű nélkül a részvénypiac, kétségek a további amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Hozta a kötelezőt az amerikai jegybank, huszonöt bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A Fed azonban nem kötelezte el magát egyértelműen a további monetáris lazítás mellett, így iránytű nélkül maradt a részvénypiac.
D. GY.
2025.09.18., 07:41

Ingadozott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, miután a Federal Reserve (Fed) végrehajtotta az idei első kamatcsökkentését, ugyanakkor óvatos megközelítést jelzett a további monetáris lazítás kapcsán, ami bizonytalanságban hagyta a befektetőket a jövőbeli lépések ütemével kapcsolatban.

Federal Reserve Fed Jerome Powell részvénypiac
Jerome Powell, a Fed elnöke – hozta a kötelezőt az amerikai jegybank, a részvénypiac azonban bizonytalan a folytatásban / Fotó: Anadolu via AFP
  • Az MSCI legszélesebb ázsiai csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 0,1 százalékkal csökkent, mivel az ausztrál és az új-zélandi piac gyengélkedése lehúzta a mutatót, 
  • a kínai részvények nyereség és veszteség között ingadoztak. 

Néhány piacon azonban erő jelei mutatkoztak: 

  • az amerikai határidős részvényindexek 0,4 százalékkal emelkedtek egy vegyes zárású Wall Street-i kereskedést követően, 
  • a dél-koreai részvények 0,8 százalékkal, 
  • a tajvani papírok 0,4 százalékkal erősödtek, 
  • a japán Nikkei 225 index pedig 1 százalékkal nőtt.

Iránytű nélkül a globális részvénypiac, óvatos marad a Fed

A globális részvénypiac szerdán lefelé korrigált, miután a Fed negyed százalékpontos kamatcsökkentését és az év további, fokozatos lazítására utaló jelzéseket követően történelmi csúcsot ért el.

Jerome Powell Fed-elnök azonban a döntést követő nyilatkozatában mérsékelte a piacok agresszívebb lazítási várakozásait, hangsúlyozva, hogy a szerdai lépés egy kockázatkezelési jellegű vágás volt, és a jegybanknak nincs szüksége a gyors kamatcsökkentésre. 

Összességében a döntést és a sajtótájékoztató hangnemét kiegyensúlyozottnak és visszafogottnak, egyáltalán nem galambhangvételűnek írnánk le 

idézi a Reuters az ANZ elemzőit. „Powell az erősebb amerikai GDP-előrejelzést és a még mindig magas inflációs várakozásokat hangsúlyozta, ami kétségeket ébresztett a befektetőkben” – tették hozzzá.

Ezek a kétségek rányomták bélyegüket az amerikai kereskedésre is: az S&P 500 és a Nasdaq Composite eséssel zárt. Egyedül az újonnan kinevezett kormányzó, Stephen Miran szavazott egy nagyobb, 50 bázispontos vágás mellett.

A devizapiacokon is bizonytalanság uralkodott.

  • Az amerikai dollár a döntés után a 2022 februárja óta legalacsonyabb szintre, 96,224 pontra esett a főbb devizák kosarával szemben, majd csütörtökön 0,1 százalékkal visszakapaszkodott 97,089-re. 
  • Az euró 1,181 dolláron stabilizálódott, miután a Fed-bejelentés hatására rövid időre 1,19185 dollárra, 2021 júniusa óta nem látott szintre erősödött. 
  • A kínai jüan 7,103-on maradt, miután a kínai jegybank változatlanul hagyta a hét napos irányadó kamatát,  nem követte a Fed-et. 
  • Az angol font 0,1 százalékkal 1,3621 dollárra gyengült, miután szerdán rövid időre 1,3726 dollárra, július 2. óta a legmagasabb szintre ugrott.

Az angol jegybank (BoE) csütörtökön teszi közzé saját döntését, és az elemzők széles körben arra számítanak, hogy 4 százalékon tartja az irányadó rátát.

A CME Group FedWatch eszköze szerint a kereskedők 87,7 százalék esélyt adnak annak, hogy a Fed októberi ülésén újabb 25 bázispontos vágás jön – szemben az előző napi 74,3 százalékkal. 

A Fed továbbra is kamatcsökkentéseket jelez előre, ugyanakkor a növekedést még mindig stabilnak látja, ami pozitív kombináció a részvénypiacok számára 

– mondta Shane Oliver, az AMP vezető közgazdásza Sydney-ben. – „Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a nyereségek kissé korlátozottak lesznek, mivel a piacok már nagyot raliztak számítva a Fed kamatcsökkentésére, így valószínű egy szünet vagy egy rövid távú korrekció” - tette hozzá.

A kanadai jegybank szerdán szintén 25 bázisponttal, 2,5 százalékra csökkentette irányadó kamatát, ami hároméves mélypont, és hat hónap óta az első vágás volt. A bank jelezte: készen áll újabb lépésre, ha a gazdasági kockázatok fokozódnának a következő hónapokban.

Növekedési problémák 

  • Új-Zélandon az S&P/NZX 50 index 0,9 százalkkal esett, miután a második negyedéves GDP a vártnál nagyobb csökkenést mutatott. 
  • A kiwi dollár 0,7 százalékkal gyengült a zöldhasúval szemben. 
  • Az ausztrál piac sem teljesített jobban, 0,6 százalékkal esett vissza, amit főként a Santos gáztermelő részvényeinek 13,6 százalék zuhanása húzott le, miután az Abu Dhabi ADNOC vezette konzorcium visszavonta 18,7 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, mondván, nem tudtak megállapodni a feltételekben. 
  • Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal gyengült, miután a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok érkeztek: augusztusban váratlanul csökkent a foglalkoztatottság, mivel a teljes munkaidős állások visszaestek a júliusi erős növekedés után. A munkanélküliségi ráta ugyanakkor 4,2 százalékon maradt.

A J.P. Morgan Asset Management melbourne-i stratégája, Kerry Craig szerint az adatok gyengíthetik az ausztrál dollárt, amelyet korábban a jegybank szigorúbb hangvételű kommentárjai támogattak. Hozzátette azonban: a bank továbbra is novemberi kamatcsökkentésre számít. Az ausztrál gazdaság és az ausztrál dollár azért fontos a globális tőkepiacok szempontjából, mert a befektetők általában a kockázatvállalási hajlandóság egyik fontos mutatójaként tekintenek rá.

Drágultak az amerikai kötvények és az arany is, csökkentek az olajárak

  • A kötvénypiacok a szerdai gyengülést követően újra erősödtek: a 10 éves amerikai állampapír hozama 4,0718 százalékra esett a szerdai 4,076%-ról. 
  • A két éves hozam ugyanakkor enyhén emelkedett 3,5385 százalékra ami a magasabb Fed-kamatvárakozásokat tükrözi. 
  • Az arany ára 0,1 százalékkal 3662,33 dollárra emelkedett unciánként, részben visszapattanva a szerdai rekord után bekövetkezett esést követően. 
  • Az olajárak viszont csökkentek, a Brent hordónkénti ára 0,5 százalékkal 67,62 dollárra esett.
