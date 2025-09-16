Noha lassult a bérkiáramlás júliusban, továbbra is erőteljes bérdinamika jellemző a magyar gazdaságban, ami egyelőre rácáfol az elemzői várakozásokra – ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggelt közölt adataiból. Ahogy beszámoltunk róla, a nyár közepén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Ezzel a bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Júniusban még közel 10 százalékos bérnövekedést regisztrált a KSH, ám lehet, hogy hamarosan egy év kitérő után visszatér a két számjegyű tartományba.

Magyar fizetések: úgy robognak, mintha nem lenne holnap, pedig még csak most jön a java / Fotó: Vémi Zoltán

Magyar fizetések: a költségvetési szféra viszi a prímet

„Az év hetedik hónapjában a költségvetési szférában emelkedett gyorsabb ütemben az átlagbér értéke, 10,0 százalékkal. Sőt, itt a medián kereset is nagyobb mértékben, 12,2 százalékkal nőtt, amely jelzi, hogy az alacsonyabb keresetűek körében volt a nagyobb bérfejlesztés” – értékelte az adatokat Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központjának vezető elemzője, aki kiemelte, hogy a költségvetési szférához tartozók esetében

a bérdinamikát az oktatás és a közigazgatás ágazat húzta, mindkét területen két számjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH.

Az utóbbi ágazat járult hozzá a béremelkedés ütemének gyorsulásához, köszönhetően a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóit érintő, 15 százalékos, júliusi béremelésnek. Bár a vállalkozások körében júniushoz képest némiképp lassult a béremelkedési ütem, azonban a 8,7 százalékos bővülés ezzel együtt is megfelel a megelőző hónapok átlagának. A mediánbér a vállalkozások esetében is érdemben gyorsabb ütemben, 9,7 százalékkal nőtt, ami ugyancsak azt jelzi, hogy mérséklődhetett a bérolló a gazdaságban.

Lehet, hogy az inflációs várakozások még mindig felfelé hajtják a fizetéseket

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a meglepően erős bérdinamikát a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése csak részben magyarázza. Idén január elsejével a minimálbér 9, míg a szakmunkás minimálbér 7 százalékkal emelkedett, ehhez képest két egymást követő hónapban is ennél magasabb volt a bérnövekedési ütem.

A minimálbér-emelés fontos indikáció a piacnak, ám lehetséges, hogy még sincs közvetlen hatással a fizetések emelkedésére, amiben megjelenhetett a magasan ragadt inflációs várakozás, illetve az elmúlt évek magas inflációjának kompenzációs igénye. Az is valószínű, hogy több szakmában még mindig verseny van a jó szakemberért, ez pedig húzza felfelé a béreket

– magyarázta a közgazdász, aki jelezte, hogy júliusban a nettó keresetek jobban nőttek, mint bruttó fizetések, ennek oka a családi adókedvezmények növekedése. Még nagyobb az eltérés a bruttó és a nettó között a mediánkereset esetében: a két növekedési ütem itt 9,6, illetve 10,7 százalék, ami azt mutatja, hogy az alacsonyabb keresetűeknél jobban számít a családi adókedvezmény növelése.

Arra is felhívta figyelmet Regős, hogy a nagyon szép átlag mögött igen nagy szórás tapasztalható, van, aki jelentős béremelkedést tapasztalt, és van, akinek alig változott vagy netán még csökkent is a bére.

Példaként említette az oktatási ágazatot, ahol 15,5 százalékos volt a növekedés, míg az egészségügyben 2,2 százalék.

Hiába az erős bérnövekedés, a boltok forgalmában ez nem látszik

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában kiemelte, hogy önmagában az erős bérkiáramlás szükséges, de nem elégséges feltétele a kiskereskedelem vagy úgy általában a fogyasztás és a gazdaság tartósan dinamikus növekedésének. Júliusban a kiskereskedelmi forgalom negatív meglepetést okozott, miután váratlanul az éves volumen 3 százalékról 1,7 százalékra mérséklődött.

A megoldás az ING Bank elmélete szerint a még mindig gyenge fogyasztói bizalomban rejlik, és abban, hogy a háztartások miként élik meg, hogy a korábban akár 20 százalék körüli bérnövekedési ütem mára magas egy számjegyű szintre olvadt

– mondta a szakértő, aki szerint ehhez adódik hozzá a kényelmetlenül magas infláció. Szerinte az áremelkedési ütem, amely ugyan árrésstopokkal valamelyest kordában tartható, de a lakosság érzékelése szerint így is túlságosan magas.