Elegáns profitot termelt, most osztalékfizetéssel ünnepli a névváltoztatást a hatalmas magyar ingatlancég – ennyit kapnak a részvényesek

Az igazgatóság az osztalékelőleg december 12-i kifizetését rendelte el. A DH Group pénteki rendkívüli közgyűlésén 750 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről és a cég névváltozásáról döntöttek.
VG/MTI
2025.11.28, 18:08
Frissítve: 2025.11.28, 18:38

Rendkívüli közgyűlésén 750 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről döntött a DH Group, korábbi nevén Duna House Group – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde oldalán pénteken. A részvényenként 21,81 forintos kifizetés a törzsrészvényeseket illeti, a dolgozói részvényekre jutó osztalékot nem érinti.

20160711_2022_SZM dh group
A DH Group pénteki rendkívüli közgyűlésén 750 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről és a cég névváltozásáról döntöttek / Fotó: Szabó Miklós

A társaság alapszabálya szerint az osztalékelőleg kifizetésének pontos időpontját az igazgatóság határozza meg, a jogosultság pedig a részvénykönyvben szereplő részvényesekre vonatkozik a meghatározott fordulónapon. A BÉT-en közzétett információ szerint az osztalékelőleg kifizetésének kezdete 2025. december 12.

Viszlát, Duna House. Üdv, DH Group!

A közgyűlés másik fontos döntése a névváltozás volt: a cég mostantól DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, röviden DH Group Nyrt. néven folytatja tevékenységét.

Ezen felül a részvényesek jóváhagyták a társaság szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámolóját, amely 3,583 milliárd forint teljes átfogó jövedelmet és 20,077 milliárd forint mérlegfőösszeget mutat.

A DH Group a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriás kibocsátója, részvényei pénteken 1,44 százalékos emelkedéssel 1405 forintra ugrottak. Az elmúlt egy évben az árfolyam 820 és 1660 forint között mozgott.

