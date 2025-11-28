Elegáns profitot termelt, most osztalékfizetéssel ünnepli a névváltoztatást a hatalmas magyar ingatlancég – ennyit kapnak a részvényesek

Rendkívüli közgyűlésén 750 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről döntött a DH Group, korábbi nevén Duna House Group – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde oldalán pénteken. A részvényenként 21,81 forintos kifizetés a törzsrészvényeseket illeti, a dolgozói részvényekre jutó osztalékot nem érinti.

A DH Group pénteki rendkívüli közgyűlésén 750 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről és a cég névváltozásáról döntöttek / Fotó: Szabó Miklós

A társaság alapszabálya szerint az osztalékelőleg kifizetésének pontos időpontját az igazgatóság határozza meg, a jogosultság pedig a részvénykönyvben szereplő részvényesekre vonatkozik a meghatározott fordulónapon. A BÉT-en közzétett információ szerint az osztalékelőleg kifizetésének kezdete 2025. december 12.

Viszlát, Duna House. Üdv, DH Group!

A közgyűlés másik fontos döntése a névváltozás volt: a cég mostantól DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, röviden DH Group Nyrt. néven folytatja tevékenységét.

Ezen felül a részvényesek jóváhagyták a társaság szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámolóját, amely 3,583 milliárd forint teljes átfogó jövedelmet és 20,077 milliárd forint mérlegfőösszeget mutat.

A DH Group a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriás kibocsátója, részvényei pénteken 1,44 százalékos emelkedéssel 1405 forintra ugrottak. Az elmúlt egy évben az árfolyam 820 és 1660 forint között mozgott.