4iG: bejönnek a növekedési tervek, kiemelkedő nyereséget és rekordárbevételt jelentettek

A 4iG IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele az első három negyedévben 538 milliárd forint volt, amely 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát – közölte a csoport pénteken tőzsdezárás után.

Kiemelkedő nyereséget ért el a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is növekedési pályán a 4iG

Az EBITDA 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét.

A konszolidált adózott eredmény elérte a 7,9 milliárd forintot.

A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyam-különbözetet ért el a cég.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételár-allokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt.

A vételár-allokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.

A harmadik negyedév erős teljesítménye tovább támogatta a cégcsoport növekedési pályáját: az időszak nettó árbevételének 87 százalékát a távközlési divízió adta, miközben a vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban.

Jelentős stratégiai előrelépés a 4iG SDT-nél

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében:

96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,

a 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést,

megerősítette hazai és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);

amely mellett tovább bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat.