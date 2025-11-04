Deviza
4iG: bejönnek a növekedési tervek, kiemelkedő nyereséget és rekordárbevételt jelentettek

Az első fél év kedvező üzleti teljesítményére építve a csoport az év harmadik negyedében tovább gyorsította növekedését. A 4iG megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.
M. E.
2025.11.28, 18:06
Frissítve: 2025.11.28, 19:51

A 4iG IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele az első három negyedévben 538 milliárd forint volt, amely 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát – közölte a csoport pénteken tőzsdezárás után. 

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG
Kiemelkedő nyereséget ért el a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is növekedési pályán a 4iG

Az EBITDA 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét. 

A konszolidált adózott eredmény elérte a 7,9 milliárd forintot.

A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyam-különbözetet ért el a cég.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételár-allokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt. 

A vételár-allokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.

A harmadik negyedév erős teljesítménye tovább támogatta a cégcsoport növekedési pályáját: az időszak nettó árbevételének 87 százalékát a távközlési divízió adta, miközben a vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban. 

Jelentős stratégiai előrelépés a 4iG SDT-nél

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében:

  • 96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,
  • a 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést, 
  • megerősítette hazai és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);

amely mellett tovább bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat.

A távközlési üzletág is számottevően erősödött a harmadik negyedévben. A PR-Telecom Zrt. akvizíciójának lezárása növelte a csoport hálózati lefedettségét és ügyfélállományát, míg a Netfone Távközlési Kft. megvásárlása tovább szélesíti a 4iG mobilpiaci jelenlétének lehetőségeit. 

Bővülő kapcsolatrendszer

A cégcsoport emellett tovább erősítette stratégiai együttműködéseit az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és távközlési szereplőivel, köztük a Mubadala és az e& (etisalat by e&) vállalatokkal. 

A Mubadala a jövőben elsősorban tőkepiaci, technológiai befektetések és akvizíciós lehetőségek terén kínálhat partnerséget a 4iG számára, míg az e& potenciális együttműködő félként jelenhet meg a tengeralatti adatkapcsolati projektek tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében, amelyek a Közel-Kelet, Észak-Afrika és Európa közötti digitális összeköttetés erősítését célozzák. 

Mindeközben a 4iG csoport lényeges előrelépést ért el az Egyiptomot és Albániát összekötő tenger alatti adatkábel-beruházás kapcsán is, amely elnyerte az Európai Bizottság támogatását, az erről szóló nyilatkozatot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá, a Tiranában rendezett EU Nyugat Balkán Fórumon. 

A beruházás jelentős infrastrukturális kapacitásfejlődést, valamint működési biztonságot nyújthat Európának. A kapcsolódó adatközpontok és földfelszíni gerinchálózat kiépítésével e fejlesztés az egyike lehet a meghatározó alternatív adatforgalmi útvonalaknak a térségben.

Megerősítették a növekedési kilátásokat

A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását,

amelyet a transzformációs program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a hazai piacon egyedülálló hálózati infrastruktúrára és szolgáltatásportfólióra épülő 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt.

A 4iG a következő időszakban is elkötelezett az átlátható működés, a fegyelmezett adósságkezelés és az értékteremtő üzleti modell mellett, amely hosszú távon fenntartható növekedést biztosít. 

A társaság kilátásait tovább erősítik a folyamatban lévő védelmi ipari akvizíciók lezárását követő integrációk és partnerségek, a 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállományának (backlog) további bővülése, valamint az elmúlt időszakban indított nemzetközi együttműködések elindulása.

A 4iG részvényárfolyama 2025. első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére.

 

 

