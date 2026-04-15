Moszkva várja Magyar Péter hívását, de ha nem, hát nem: ő így él – dőlt hátra Lavrov

Ha Magyar Péter, a magyar parlamenti választást megnyerő Tisza Párt vezetője vonakodik felhívni Vlagyimir Putyin orosz elnököt, ahhoz joga van – konstatálta Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter szerdán Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, aki tárt karokkal fogadta. Az új magyar vezetővel egyelőre nincs meg a legfelsőbb szintű kapcsolatfelvétel, de Magyar Péter jelezte: az orosz energiára szüksége lesz Magyarországnak.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke egy telefonhívást várt volna a magyar miniszterelnök-jelölttől / Fotó: AFP

„Ha Magyar, aki megnyerte a választást, azt mondja, hogy nem fogja felhívni Putyint, akkor ezt úgy tekintjük, mint az egyén jogát, hogy saját belátása szerint éljen” – jegyezte meg Lavrov. Egyúttal hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem riad vissza a párbeszédtől, ahogy azt az orosz vezető többször is kijelentette.

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője az orosz Life hírportálnak korábban azt mondta, hogy

a Kreml nem fog gratulálni

Magyar Péternek a választási győzelemhez. A szóvivő azt nyilatkozta, hogy a magyar választási eredmények után „érdekeltek vagyunk abban, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre” – nyilatkozott.

Moszkvát és Pekinget minden háború közelebb hozza, Hszi Csin-ping fogadta Lavrovot – áramlik az orosz olaj

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. A találkozón a két nagyhatalom egységet mutatott az iráni konfliktus diplomáciai rendezésében, Lavrov pedig kijelentette, hogy Oroszország kész pótolni az iráni olajhiányt.

Az amerikai elnök sem tudta ezt megjósolni

Donald Trump a magyar választás kimeneteléről és Orbán Viktor kormányának vereségéről a következőképp nyilatkozott: „Ebben az ügyben nem voltam annyira érintett. Viktor azonban jó ember” – mondta. Trump szerint Orbán remek munkát végzett a migráció terén.

Trump azt mondta, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra JD Vance alelnök helyett. „Jelentős hátrányban volt” – tette hozzá.