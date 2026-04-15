Lejtőre került a forint, éledezik a dollár, de nem robbant fel a piac
Szerda kora délután lefordult a forint. Gyengült a hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral, a többi globálisan meghatározó devizával, sőt még a régiós pénznemekkel szemben is.
Fél három körül az euró kurzusa 0,3 százalékkal, 364,66 forintra nőtt, miután reggel még 363 forintig is leszúrt.
Amennyiben a közel-keleti konfliktus háttérbe szorul, a fókusz a következő napokban az új magyar kormány megalakulására és várható intézkedéseire irányulhat elsősorban – írja az Erste. Egyelőre kitart ugyanis a piaci optimizmus az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatban.
Hasonlóan alakult a dollár árfolyama is, amely reggel egészen 307,8 forintig retirált, majd innen fordult a trend, s 309 forintig jött vissza a zöldhasú.
A magyar deviza kismértékű gyengülése a dollár minimális erősödését tükrözi az euróval szemben. Az euró-dollár devizapár ugyanis napokig tartó erősödés után kissé lekonyult, s jelenleg 1,1784-nél jár, miután a hajnali órákban még 1,1798-nél is megfordult.
Kedden az amerikai termelői inflációról közöltek márciusi adatokat, amelyből az látható, hogy bár az előző hónaphoz képest a várt 1,1 százalék helyett csak 0,5 százalékkal emelkedtek az árak, az előző év azonos időszakához viszonyítva ez még így is 4 százalékos növekedés a korábbi 3,4 százalék után. Ez az adat azonban nem váltott ki heves devizapiaci mozgásokat, a befektetők sokkal inkább azt árazzák, hogy az iráni háborúnak hamarosan vége lehet – áll az MBH Bank jegyzetében.
A kockázatkerülés enyhülésével párhuzamosan a dollár is gyengült, kedd reggel még 1,1760 környékén mozgott az euró ellenében, végül 1,1795-nál zárta a napot az euró-dollár kereszt, amely azóta tehát kissé visszaereszkedett.