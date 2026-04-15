Deviza
EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF309,89 +0,53% GBP/HUF419,99 +0,38% CHF/HUF396,04 +0,32% PLN/HUF86,06 +0,27% RON/HUF71,7 +0,37% CZK/HUF14,98 +0,29% EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF309,89 +0,53% GBP/HUF419,99 +0,38% CHF/HUF396,04 +0,32% PLN/HUF86,06 +0,27% RON/HUF71,7 +0,37% CZK/HUF14,98 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 579,25 +0,5% MTELEKOM2 362 +0,51% MOL4 380 -0,46% OTP44 420 +0,95% RICHTER12 920 -0,39% OPUS379,5 +4,08% ANY7 500 +0,93% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 700 +2,98% BUMIX9 066,74 +0,95% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 847,58 +0,45% BUX139 579,25 +0,5% MTELEKOM2 362 +0,51% MOL4 380 -0,46% OTP44 420 +0,95% RICHTER12 920 -0,39% OPUS379,5 +4,08% ANY7 500 +0,93% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 700 +2,98% BUMIX9 066,74 +0,95% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 847,58 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
tőzsde
Szlovákia
finomító
Slovnaft

Fico eldicsekedett: újra teljes gőzzel finomít a Slovnaft, a Molnak is jó hír – de Ukrajna nem kap belőle

Ismét teljes kapacitáson termel a Mol pozsonyi finomítója. A magyar olajtársasághoz tartozó Slovnaft Ukrajnába egyelőre nem indította újra az exportot.
K. T.
2026.04.15, 14:04
Frissítve: 2026.04.15, 14:13

A termelés fokozatos felfuttatását követően ismét teljes kapacitáson működik Szlovákia egyetlen, pozsonyi finomítója, amit a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft üzemeltet – jelentette be szerdán Robert Fico szlovák miniszterelnök a Bloomberg beszámolója szerint.

Slovnaft, finomító, Mol
Felpörgette finomítóját a Molhoz tartozó Slovnaft Pozsonyban / Fotó: AFP

Fico a pozsonyi kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a termelés időnként 80–90 százalékra korlátozódott az alternatív nyersolaj-típus felhaszálása miatt. A finomító exportja Magyarországra és Csehországba újraindult, de Ukrajnába még nem – tette hozzá a szlovák kormányfő. 

Robert Fico arról is beszélt az újságíróknak, hogy kapcsolatba kíván lépni Magyarország leendő miniszterelnökével, Magyar Péterrel, és reméli, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni a megrongálódott Barátság-vezetéken keresztül történő orosz olajszszállítások újraindítására.

Erre egyébként nem biztos, hogy végül szükség lesz, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis tegnap Berlinben jelentette be, hogy várhatóan április végére befejezik az orosz rakétatámadás miatt megrongálódott olajvezeték javítását, így azon hamarosan ismét megindulhat a kőolajszállítás. 

Szlovákia még egy ideig kettős árazást kíván alkalmazni a dízelüzemanyagra, mondta Fico.

Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt
Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

 MOL részvény
MOL részvény14:00:06
Árfolyam: 4 380 HUF -20 / -0,46 %
Forgalom: 1 935 237 738 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szlovák kormány múlt héten adott engedélyt a pozsonyi Slovnaft-finomítónak, hogy újraindítsa a kőolajtermékek exportját. A döntést azután hozták meg, hogy a Slovnaft visszaadta az összes korábban kölcsönvett nyersolajat az állami tartalékokba. Robert Fico miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a finomító alternatív szállítási útvonalakon, elsősorban az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosította a szükséges nyersanyagellátást.

A többi korlátozó intézkedés azonban egyelőre hatályban marad, így továbbra sem lehet tíz liternél nagyobb mennyiséget tankolni hordozható kannába, és érvényben van a hazai és külföldi rendszámú járművek közötti üzemanyag-árkülönbség is.

Energiaválság

Energiaválság
1442 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
