Fico eldicsekedett: újra teljes gőzzel finomít a Slovnaft, a Molnak is jó hír – de Ukrajna nem kap belőle

A termelés fokozatos felfuttatását követően ismét teljes kapacitáson működik Szlovákia egyetlen, pozsonyi finomítója, amit a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft üzemeltet – jelentette be szerdán Robert Fico szlovák miniszterelnök a Bloomberg beszámolója szerint.

Felpörgette finomítóját a Molhoz tartozó Slovnaft Pozsonyban / Fotó: AFP

Fico a pozsonyi kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a termelés időnként 80–90 százalékra korlátozódott az alternatív nyersolaj-típus felhaszálása miatt. A finomító exportja Magyarországra és Csehországba újraindult, de Ukrajnába még nem – tette hozzá a szlovák kormányfő.

Robert Fico arról is beszélt az újságíróknak, hogy kapcsolatba kíván lépni Magyarország leendő miniszterelnökével, Magyar Péterrel, és reméli, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni a megrongálódott Barátság-vezetéken keresztül történő orosz olajszszállítások újraindítására.

Erre egyébként nem biztos, hogy végül szükség lesz, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis tegnap Berlinben jelentette be, hogy várhatóan április végére befejezik az orosz rakétatámadás miatt megrongálódott olajvezeték javítását, így azon hamarosan ismét megindulhat a kőolajszállítás.

Szlovákia még egy ideig kettős árazást kíván alkalmazni a dízelüzemanyagra, mondta Fico.