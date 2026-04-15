Bolyongó szállítmányok, elszálló költségek: brutális a közel-keleti válság hatása

Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros példátlan zavarokat okozott az olaj, a földgáz és egyéb áruk kereskedelmében, a szállítmányok érkezési idejében. Erre az egyik példa az építőiparban használt szabványos fagerendák esete, amelyeket jellemzően Európából, Ausztriából szereztek be, majd Dubaj Dzsebel Ali kikötőjébe szállították február 28. előtt, ahol kisebb hajókra rakták át, és mintegy 45 nap alatt jutottak el Katar Hamad kikötőjébe. Ezt a szállítási láncot törte meg az iráni háború kirobbanása. A faáruk mellett lényegében minden terméknél áremelkedéssel találkozni a térség országaiban – írja az Origo.

Egy katari építkezésről készült felvétel – az építőanyag-szállítmányok az iráni háború miatt jelentős késedelemmel érkeznek meg a térségbe, ami költségnövekedéssel jár / Fotó: AFP

Késnek és drágulnak a szállítmányok

A lap arról ír, hogy súlyos zavarok mutatkoznak a faáru nagy volumenű közel-keleti szállításai körül. Például egy katari építőanyag-beszállító arról számolt be, hogy amikor február 28-án amerikai–izraeli légicsapások érték Iránt, és ezzel a közel-keleti konfliktus új szakaszba lépett, éppen 17 konténer fehérfa volt úton hozzá. Egy-egy konténer körülbelül 2850 darab osztrák lucfenyő gerendát tartalmaz, nagyjából 15 ezer euró (mintegy 5,5 millió forint) értékben. Azaz a 17 konténeres szállítmány értéke nagyjából 94 millió forintnak felel meg.

A rakomány a horvátországi Rijeka kikötőjéből indult, ám ahelyett, hogy Dzsebel Ali felé vette volna az irányt, az Egyesült Arab Emírségek keleti partján fekvő Khor Fakkanba irányították át a hajót, elkerülve a Hormuzi-szoroson való áthaladást. Innen a fát teherautókkal Abu-Dzabiba szállították, majd ismét hajóra rakták, amely Dohába indult.

A kerülőút konténerenként átlagosan mintegy 3600 dolláros felárat jelentett – egyes szállítmányozók akár 5000 dollárt is kértek –, ami több mint háromszorosa az Európa és Katar közötti normál szállítási költségnek.

A szállítmány mindezek ellenére még nem érkezett meg Katarba, és várhatóan további egy-két hónapba telik, mire megérkezik.

Ez csak egyetlen példa az elmúlt hetek szállítási zavaraiból, melyek egyik következménye mindig az: emelkednek az építőipari költségek azért, mert a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás nincs biztosítva.