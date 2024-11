A héten megjelent a Sony legújabb digitális játszótere, a PlayStation 5 Pro, a szerencsések pedig már kipróbálhatták, és be is számoltak arról, milyen lett az új konzol. A Sony nem igazán erőltette meg magát, hogy széles körben népszerűsítse az új konzolt, ám állítólag ez nem is volt cél – erre az amerikai 799 dolláros, itthon pedig 329 990 forintos árcédula is ráerősített. A PS5 Pro, melyet rengeteg ígéret kísért a Sony részéről, hatalmas árréssel került piacra. Lássuk, hogy a külföldi tesztelők szerint betartja-e adott szavát a cégóriás.

Megjelent a PS5 Pro, de nem felhőtlen az öröm / Fotó: PlayStation

Úgy tűnik, hogy a tesztelők két dologban biztosan egyetértenek egymással:

A PS5 Pro kétségkívül a legerősebb piacon lévő konzol, a megdöbbentően magas ára viszont nincs feltétlen összhangban a teljesítménnyel – ezért az árért illett volna nagyobbat virítani.

Azt fontos kiemelni, hogy a PS5 Pro nem egy új generációs konzol, tehát nem is képviselhet akkora technológiai ugrást, mint ami a PS4 és a PS5 között volt. Egy ilyen fél konzolnak valójában az a feladata, amit a PS5 Pro is képvisel: szebb, nagyobb, gyorsabb. A probléma nem is ezzel van, hanem az árral és a körítéssel.

Szebb a grafika, de ehhez nem csak a PS5 Pro kell

A PS5 Prónak egy nagy vívmánya van, ez pedig a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) technológia, ami egy MI-alapú skálázási módszer. Ez a mesterséges intelligencia gépi tanuláson alapuló technológiát használ a következők elérése érdekében:

minél élesebb és tisztább kép;

segíti a játékokat a 4K-felbontás megtartásában és a 60 képkocka per másodperc (FPS) elérésében;

mindeközben pedig fenntartja a tükröződő felületekért felelős ray tracing technológiát is.

Ez, akárhonnan is nézzük, dicsőséges teljesítmény, viszont nem mindig egyértelmű a végeredmény. Az IGN tesztje szerint nem azt kell elképzelni, hogy minden játék esetében azonos mértékű lesz a javulás, hanem ez nagyban függ a stúdiók munkájától.

A PS5 Pro nagy csalódása, hogy lemezmeghajtó nélkül érkezik / Fotó: PlayStation

Sosincs elég hely

Amit minden játékos megtanul, az az, hogy a tárhely bizony sosem elég – ez pedig manapság nem is lehetne igazabb, amikor 100-200 GB-os játékok jelennek meg. A PS5 Pro 1 TB-nyi tárhelye is több felhasználónak okozott kényelmetlenségeket, ezen azonban most segít a ráncfelvarrott nagy testvér.

A PS5 Pro már 2 TB-os tárhellyel büszkélkedhet,

ezenkívül a Wi-Fi 7 technológia integrálása szintén nagy pozitívum – emelte ki a TechRadar.