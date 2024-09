A kézikonzolok jelenthetik a játékipar jövőjét

A PSP sokáig meghatározó volt a kézikonzolok világában / Fotó: Shutterstock

Az újkori kézikonzol-szerelem

A Nintendo Switch aztán mindent megváltoztatott: a kényelmet és a szórakozást helyezte előtérbe, nem a technológiai vívmányokat, és azonnali siker lett, amihez olyan népszerű címek is hozzátartoztak, mint a Mario és a Zelda sorozatok. Az évek során lassan, de egyre erősebben merült fel, hogy a Switch nem fejlődik, nem érkezik belőle következő generáció és emiatt a varázsa is kopni kezdett – hiába jelentek meg rá olyan címek, mint a The Witcher 3, a Diablo III és az új Doom, ezek nem voltak elegek a fejlődéshez.

2021-ben viszont a Valve felrázta az állóvizet: napvilágot látott a Steam Deck.

A Steam Deck beváltotta ígéretét: nagyjából minden játékot lehet rajta futtatni, ami elérhető a Steam online játékkönyvtárában. Természetesen ez kompromisszumokkal jár, a Deck nem egy kézben hordozható csúcskategóriás számítógép, megkötésekkel viszont valóban rengeteg modern játék élvezhetően fut rajta. Ez elég volt ahhoz, hogy

az évek óta csendben figyelő Nintendo is bejelentse, dolgoznak a Switch utódján;

a Steam Deck 2022-es sikere után egy évvel az Asus is kiadta saját kézikonzolját, a ROG Ally-t, ami jelenleg az egyetlen versenytársa is egyben;

valamint 2023-ban jelent meg a PS Portal is.

Bátran kijelenthető, hogy a Steam Deck jó időben jelent meg, ami egyben jelzés is volt a gyártóknak, hogy ideje előbújni a sötétségből és felfedni terveiket, ugyanis a verseny elkezdődött és szorosabb, mint valaha.

PS6 vs. kézikonzolok

A következő PlayStation konzol valószínűleg egy ugyanakkora technológiai ugrás lesz, mint ami a PS4 és PS5 között volt. A következő generációs AMD csipek és új SSD háttértárak még tovább fogják gyorsítani a konzolt és növelni a tárhelyet, valamint választhatunk 4K felbontás melletti 120 fps (másodpercenkénti képkockasebesség) és 8K felbontás melletti 60 fps között. Tehát a PS6 szebb, gyorsabb, nagyobb lesz – ez viszont az árában is meg fog mutatkozni.

A Covid és az orosz-ukrán háború okozta infláció miatt sok játékos olcsóbb megoldásokat keres, melyre tökéletes válasz egy új kézikonzol.

Ahogy a Nintendo Switch esetében is, a játékosok elsősorban a kényelmet és a szórakozást keresik, nem a csúcskategóriás nagy konzolokat. A Sony állítólag már most is küszködik a még be nem jelentett PS5 Pro gyártási költségeivel, ugyanis nem akarják túl drágán adni a konzolt, mert akkor senki nem fogja megvenni.