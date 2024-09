Méregdrága játékkonzol – ez állhat a Sony példátlan árazása mögött

Az újonnan bejelentett PS5 Pro rendesen meglepte a játékosokat a 700 dolláros árral, ami elsőre érthetetlen. Viszont úgy tűnik, hogy a Sony stratégiát váltott, és nem is szeretné, ha a PS5 Pro lenne a legeladottabb konzol, máshonnan szeretne profitot termelni. Természetesen a PS5 Pro ára arra is rámutat, hogy a Sonynak sürgősen szüksége lenne egy jóval elérhetőbb konzolra is.