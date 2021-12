A harmadik negyedévben 221,8 millió okosotthon eszközt értékesítettek világszerte, ez 10,3 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest

– derül ki az IDC elemzéséből. A kutatócég közlése szerint a videós szórakozáshoz használt készülékek, mint az okostévék és streaming lejátszók képviselték a legnagyobb mennyiséget a kategóriában a harmadik negyedévben. Az összes eladott eszköz 35,3 százalékát adták ezek a berendezések, ugyanakkor forgalmuk kismértékben visszaesett 2020 harmadik negyedévéhez képest.

Komoly kereslet mutatkozott a megfigyelő és biztonsági készülékek iránt is,

az okoskamerákat és -zárakat is magában foglaló szegmens a teljes piac 20,4 százalékát adta és jóval az átlag fölötti fejlődést tudott felmutatni, az ilyen eszközök értékesítése ugyanis 13,5 százalékkal bővült. A harmadik legnagyobb kategóriát az okoshangszórók jelentették a július-szeptemberi időszakban, ezekből 32 millió fogyott, ami éves összevetésben 7,1 százalékos növekedésnek felel meg. A legnagyobb fejlődés az intelligens világítási megoldások esetében volt, az ehhez köthető eszközök forgalma felével bővült az IDC elemzése szerint, igaz még mindig csak 7 százalékos a piaci részesedésük.

Az okosotthon kialakításához használható eszközök piaca jóval gyorsabb ütemben fejlődik a Covid-járvány alatt, mint egyéb fogyasztói termékkategóriák, igaz földrajzi régiónkként azért vannak különbségek. Összességében elmondható, hogy a fogyasztók a kiadásaikat átcsoportosították, a drága nyaralások és az éttermek látogatása helyett otthonaikat igyekeznek még kényelmesebbé és szórakoztatóbbá tenni

– mutatott rá Adam Wright, az IDC „Smart Home and Office Devices” részlegének vezető kutatáselemzője.

Ráadásul úgy vásárolnak egyre több okosotthon eszközt a felhasználók, hogy közben az átlagos eladási ár 3 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az áremelkedés részben az ellátási láncban keletkezett problémáknak és az alkatrészhiánynak tudható be, de szerepet játszik benne az is, hogy új termékek, illetve továbbfejlesztett megoldások jelentek meg a piacon. A televíziók esetében például 7 százalékos emelkedést mértek az átlagos eladási árban, ami jelentős mértékben annak tudható be, hogy folyamatosan nő az OLED kijelzővel szerelt készülékek népszerűsége.

A legtöbb okosotthon eszközt az Egyesült Államokban értékesítették a harmadik negyedévben, 9,5 százalékos növekedést mértek az országban.

Kína a második legnagyobb piac, ahol éves összevetésben ugyan majdnem negyedével bővült a forgalom, viszont elmaradt a második negyedévestől. Nyugat-Európában 17,9, míg Latin-Amerikában 15 százalékos fejlődést mért az IDC az okosotthon eszközök értékesítésében.