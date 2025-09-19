Így forgatta fel a globális gazdaságot a Fed-kamatvágás

Az előttünk álló hét egyértelműen legfontosabb történése a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése lesz. Az MBH Elemzési Centrum szakértői továbbra is változatlan, 6,5 százalékos kamatszinttel számolnak, és nagyon úgy tűnik, hogy ez még legalább hónapokig nem is fog változni. A hazai, jegybanki célsáv felett ragadt infláció miatt az MNB továbbra sem csökkentheti a kamatszintet idehaza, miközben nemzetközi szinten a kamatok inkább csökkenni látszanak.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Habár a lakossági inflációs várakozások némileg mérséklődtek, még mindig jóval nagyobb mértékben haladják meg a tényinflációt, mint a historikus szint. Ezzel kapcsolatban pozitívum a forint jelenlegi erőssége az euróval szemben, hiszen az inflációs várakozásokat befolyásoló egyik legfontosabb tényező éppen a forint árfolyama az MNB júniusi inflációs jelentése szerint.

Hamar megláthatjuk a Fed-kamatvágás hatásait

A Fed kamatdöntése után érdemes lesz megnézni a tengerentúli infláció alakulását. Pénteken megkapjuk a fogyasztói kosarakat jobban tükröző PCE-inflációs számokat. A fogyasztói árak emelkedésének üteme augusztusban a várakozások szerint távolabb kerül a 2 százalékos jegybanki céltól. Az infláció magas szinten ragadt a tengerentúlon, főként a vámok hatására. A Fed is számolt az inflációs adatok átmeneti romlásával, de még mindig nem látni teljesen a hatásokat. Továbbra is úgy vélik, egyszeri áremelő hatással lehet számolni, ugyanakkor a Fed számára fontos, hogy ne legyen tartós inflációs probléma.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.