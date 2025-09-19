Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.12 +0.56% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.98 +0.25% CZK/HUF16.08 +0.39% EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.12 +0.56% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.98 +0.25% CZK/HUF16.08 +0.39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,798.24 +0.16% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,776 -0.72% OTP29,070 +0.62% RICHTER9,865 -0.05% OPUS537 +0.56% ANY7,360 +0.27% AUTOWALLIS155.5 -0.96% WABERERS5,020 -1.59% BUMIX9,247.47 -0.13% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,142.6 -0.22% BUX99,798.24 +0.16% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,776 -0.72% OTP29,070 +0.62% RICHTER9,865 -0.05% OPUS537 +0.56% ANY7,360 +0.27% AUTOWALLIS155.5 -0.96% WABERERS5,020 -1.59% BUMIX9,247.47 -0.13% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,142.6 -0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
alapkamat
FED
MBH
infláció
fogyasztás
munkaerő
MNB
kamatvágás

Így forgatta fel a globális gazdaságot a Fed-kamatvágás

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Federal Reserve. Az amerikai jegybank szerepét betöltő testület továbbra is tart az inflációtól, de a gazdasági nyomást nem hagyhatták figyelmen kívül. Jövő héten a magyar jegybank elnökén, Varga Mihályon és az MNB monetáris tanácsán lesz a világ szeme.
P. A. R.
2025.09.19., 15:01

Az előttünk álló hét egyértelműen legfontosabb történése a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése lesz. Az MBH Elemzési Centrum szakértői továbbra is változatlan, 6,5 százalékos kamatszinttel számolnak, és nagyon úgy tűnik, hogy ez még legalább hónapokig nem is fog változni. A hazai, jegybanki célsáv felett ragadt infláció miatt az MNB továbbra sem csökkentheti a kamatszintet idehaza, miközben nemzetközi szinten a kamatok inkább csökkenni látszanak.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Habár a lakossági inflációs várakozások némileg mérséklődtek, még mindig jóval nagyobb mértékben haladják meg a tényinflációt, mint a historikus szint. Ezzel kapcsolatban pozitívum a forint jelenlegi erőssége az euróval szemben, hiszen az inflációs várakozásokat befolyásoló egyik legfontosabb tényező éppen a forint árfolyama az MNB júniusi inflációs jelentése szerint.

Hamar megláthatjuk a Fed-kamatvágás hatásait

A Fed kamatdöntése után érdemes lesz megnézni a tengerentúli infláció alakulását. Pénteken megkapjuk a fogyasztói kosarakat jobban tükröző PCE-inflációs számokat. A fogyasztói árak emelkedésének üteme augusztusban a várakozások szerint távolabb kerül a 2 százalékos jegybanki céltól. Az infláció magas szinten ragadt a tengerentúlon, főként a vámok hatására. A Fed is számolt az inflációs adatok átmeneti romlásával, de még mindig nem látni teljesen a hatásokat. Továbbra is úgy vélik, egyszeri áremelő hatással lehet számolni, ugyanakkor a Fed számára fontos, hogy ne legyen tartós inflációs probléma.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
turizmus

Újra megnyitották a Notre-Dame ikertornyait, először a tűzvész óta

A párizsi Notre-Dame ikertornyai újra látogathatók, hat évvel a pusztító tűzvész után.
4 perc
kölcsön

Nemzetközi szinten is páratlan lehetőség az Otthon Start - hazacsábíthatja a fiatalokat

Ilyen lehetőség nincs még egy Európában!
6 perc
Rheinmetall

A Rheinmetall jövendölt: a drónhadviselésből még irtóztató zűrzavar lesz

Átírták a hadviselést a tömegesen gyártható eszközök, de lehet, hogy máris vége a drónkorszaknak?

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu