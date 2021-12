Figyelemfelhívó közleményt tett közzé hétfőn a meghatározó utazási és turisztikai szervezeteket tömörítő Európai Turisztikai Kiáltvány Szövetség (ETM) az Európai Bizottság közelmúltbeli ajánlására reagálva, amely szerint az EU digitális Covid-bizonyítványa (DCC) emlékeztető vakcina beadása híján csak a második Covid-19 elleni oltás felvételét követő kilenc hónapig maradjon érvényes.

Jóllehet a 70 szervezetet tömörítő ETM maga is fontosnak nevezte, hogy valamennyi uniós tagállamban egységes időtartamra állítsák ki az oltási bizonyítványt, azonban a mindössze 9 hónapra lerövidített érvényességi határidő a szövetség tagjainak véleménye szerint aszimmetriát teremt az eltérő nemzeti oltottsági szintekkel rendelkező uniós országok között, mivel az emlékeztető vakcina nem egyformán érhető el mindenütt.

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON

További aggodalomra ad okot – folytatja a szövetség – az Európai Bizottság ajánlásának azon passzusa, amely szerint az EU-ban jóvá nem hagyott vakcinával beoltott utazóknak elindulásuk előtt negatív PCR-tesztet kell beszerezniük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) listáján szereplő, de az unió gyógyszerügynöksége (EMA) által el nem fogadott vakcinával beoltott utazók esetében ugyanis a negatív PCR-teszt megkövetelése egy nehézkesen bevezethető, duális rendszert hozhat létre – hangsúlyozta az ETM, amely egyúttal a tagállamokat is felszólította, hogy a WHO által jóváhagyott, koronavírus elleni vakcinák teljes körét ismerjék el az utazókra vonatkozó további feltételek nélkül.

A szövetség azt sem érti, hogy miért van szükség PCR-tesztre a koronavírusos megbetegedésből felépült unión kívüli turisták esetében, míg a gyógyult EU-s állampolgároktól nem követelik meg ugyanezt.

Az Európai Turisztikai Kiáltvány Szövetség arra is felszólította a tagállamokat, hogy az utazási szabályok további harmonizálása és a határokon átnyúló kapcsolattartás megkönnyítése érdekében mielőbb vezessék be az uniós digitális utasnyilvántartási adatlapot (dPLF).

A 70 tagból álló Európai Turisztikai Kiáltvány Szövetség a földrész utazási és turisztikai ágazatának érdekvédelmi szervezete. Tagjai közé tartozik az ACI Europe (Nemzetközi Repülőterek Tanácsa), a CLIA Europe (Hajózási Társaságok Nemzetközi Szövetsége), az ECTAA (Európai Utazási Irodák és Utazásszervezők Szövetsége), az ETC (Európai Utazási Bizottság), az Europa Nostra (Az európai kulturális örökség szervezete), a HOTREC (Európai Szállodák, Éttermek és Kávézók Szövetsége), a FEG (Európai Idegenvezető Egyesületek Szövetsége) és a WTTC (Utazási és Turisztikai Világtanács) is.

A szövetség célja, hogy az Európai Uniót intézkedésekre sarkallja az idegenforgalmi ágazatot érintő kulcsfontosságú ügyek kapcsán.