Közvetlen repülőjárat közlekedik – egyelőre heti egy alkalommal – Peking és Belgrád között. Szombaton reggel landolt a kínai Hainan Airlines első, Pekingből érkező járata a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren. Egyelőre hetente egyszer, mégpedig szombatonként közlekedik repülő a két ország között, de bejelentették, hogy hamarosan heti két közvetlen járat is lesz majd. Az első, Pekingből érkező járat fogadásán megjelent Aleksandar Vucic államfő is, aki szerint a két nép barátságának és szoros együttműködésének köszönhetően a régió országai közül elsőként Szerbiába létesítettek rendszeres járatot.

Aleksandar Vučić államfő fogadja az első pekingi gépetFotó: Predrag Milosavljevic / AFP

A Belgrád és Peking közötti repülőút mintegy tíz órát tart, és hamarosan az Air Serbia is járatot indít, ami a Mihailo Pupin nevét fogja viselni.

A közvetlen légi kapcsolattól Szerbiában azt várják, hogy pozitív hatással lesz a turizmus fellendülésére, de várhatóan az üzletemberek számára is vonzó lesz.

Chen Bo, Kína belgrádi nagykövete is az utasok között volt, és a leszállást követő nyilatkozatában azt mondta, Belgrád a régió közlekedési csomópontjává nőtte ki magát ezzel a járattal. Ekkor jelentették be azt is, hogy

Kína és Szerbia a közeljövőben egy szabadkereskedelmi egyezmény megkötését tervezi. Az év első öt hónapjában kínai turisták 77 ezer vendégéjszakát töltöttek Szerbiában.

Ez az első közvetlen repülőjárat Kína és Szerbia között, amióta 2018-ban megszűnt a két főváros közötti menetrend szerinti közlekedés. Azt is bejelentették, hogy tervezik már a Belgrád és Chicago közötti járat beindítását is.

A repülő megérkezésekor Kína belgrádi nagykövete és a szerb államfő mellett jelen volt még többek között Sinisa Mali pénzügyminiszter, Tomislav Momirovis közlekedési tárcavezető, Francois Berisot, a belgrádi repteret irányító francia érdekeltségű szerbiai cég vezetője, valamint Jirí Marek, az Air Serbia igazgatója is.

Az Airbus 330-as gép 131 utassal szombaton landolt a Belgrád melletti repülőtéren.

Pekingből a járat menetrend szerint szombatonként reggel 8 órakor érkezik meg Belgrádba, aznap 15 órakor pedig ugyanaz a gép Belgrádból Pekingbe viszi az utasokat.