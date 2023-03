Az Oscar-gála magyar séfje elmondta, mi a baj a hazai hússal Hiába szeretnének több magyar alapanyagot használni, nincs elegendő belőle, és a minősége sem kiegyensúlyozott – mondta a Világgazdaságnak Szántó István, a budapesti Matild Palotában működő Spago by Wolfgang Puck séfje. A Michelin Guide-ban is megtalálható étterem megújította az étlapot, ám nem az infláció miatt, hanem a változatosságot szem előtt tartva. Az Oscar-gálán is főző séf nem vágyik a nyilvánosságra, de tudja, a megjelenés is szükséges ahhoz, hogy fennmaradjon a vendéglátás porondján.