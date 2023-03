A tavalyinál 7 százalékkal több belföldi és 30 százalékkal több külföldi, összességében pedig 11 százalékkal több, már most 410 ezer vendégéjszaka-foglalás érkezett be a húsvéti időszakra a hét elejéig a magyarországi szálláshelyekre – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Balaton a belföldiek és a külföldiek körében is kedvelt célpont.

Fotó: MTÜ

A legtöbb vendég vidéken tölti a húsvétot: a foglalások 38 százaléka a fővárosba, 62 százaléka pedig vidékre érkezett.

Az előfoglalások országos megoszlása szerint Budapesten a forgalom 72 százalékát a külföldiek adják, vidéken viszont a foglalások háromnegyede a hazai vendégektől származik.

A legtöbben a Balaton, Mátra-Bükk vagy Bük-Sárvár turisztikai térség szálláshelyeit választották húsvétra a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint.

Az év eleje rendkívül kiemelkedő volt nemzetközi összevetésben is, az erős évkezdet után a tavaszi vendégforgalom is kifejezetten jó az MTÜ értékelése szerint.

Magyarország az egyik legnagyobb forgalomnövekedést tudta felmutatni januárban Európában az előző januárhoz képest

– hangsúlyozta Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az Eurostat adataira hivatkozva.

Locsolkodás helyett pancsolás, avagy hódít a húsvéti wellness Minden harmadik húsvéti belföldi foglalás wellness-szálláshelyre szól, az iskolai szünettel is megnyújtott közelgő ünnepen a fürdők, a várak, a kastélyok és a gasztroprogramok a legkeresettebb opciók az utazni készülők körében. A last minute húsvéti wellnessfoglalásra készülők erősen foghíjas kínálattal szembesülhetnek.

„A húsvéti adatok is ezt erősítik – tette hozzá a vezérigazgató –, a szálláshelyeken országszerte a tavalyinál is erőteljesebb forgalom várható, és ebben idén már a külföldi vendégekre is fokozott mértékben számíthat az ágazat.”

A legtöbb külföldi foglalás, Izraelből, Németországból és Spanyolországból érkezett a fővárosba, míg a vidéki destinációk szálláshelyeit főként cseh, szlovák és német vendégek fogják megtölteni, akik elsősorban a Balatonra, valamint a Bük-Sárvár és a Mátra-Bükk térségbe utaznak majd.

A vidéki települések közül Hévíz, Bük és Sárvár számíthat a legtöbb külföldi vendégre.

Budapesten a vendégéjszakák 72 százalékát külföldiek foglalták le.

Fotó: MTÜ

A magyar vendégek is többnyire a Balatonon, illetve a Mátra-Bükk térségben pihenik ki a tavaszi fáradtságot, de közülük sokan indulnak majd Budapestet és környékét felfedezni.

A fürdővárosok hagyományosan a legnépszerűbb úti célok a főváros után.

Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz felé veszik legtöbben az irányt április 7–10. között.

A húsvéti foglalások 67 százaléka szállodákba, 20 százaléka magán- és egyéb szálláshelyekre, 5 százaléka panziókba, 4 százaléka közösségi szálláshelyekre, 2 százaléka üdülőházakba és 2 százaléka kempingekbe szól.

Az ünnepi hétvégén a kétéjszakás foglalások a legjellemzőbbek, a legtöbb foglalás nagyszombatra, ezután pedig nagypéntekre érkezett.