Még nem tragikus, de kellemetlen – állapította meg Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke a belföldi turizmus újabban látott csökkenésére utalva. Az elmúlt időszak legfőbb eredménye, hogy a korábban vizionált teljes összeomlás elmaradt, a 30 milliárd forint értékűre taksált turisztikai mentőcsomag hatásosnak bizonyult, a szállodaiparban marginális mértékű volt a bezárási arány.

Erős évkezdet után csökken a belföldi vendégéjszakák száma a szállodákban is.

Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A jól sikerült év vége és az erős évkezdet jótékony hatású volt a bevételi oldalon, az enyhe téli időjárásnak köszönhetően pedig nem vitte el a rezsi a teljes profitot. Az ágazati szereplők tipikus problémája viszont, hogy

15 százaléknál nagyobb mértékű áremelést nem visel el a piac,

miközben saját költségeik nem infláció alatti mértékben emelkednek, vagyis a jövedelmezőség látványosan romlik.

Miután a külföldi vendégforgalom lendületesen és folyamatosan erősödik, a fővárosi szállodapiaci szereplők optimisták lehetnek, és egyelőre a vidékiek körében sincs pánik, noha a belföldi vendégéjszakák száma elmarad az előző évitől. Flesch Tamás szerint lényegében még fel sem lélegeztek a rezsibombától való félelemből, máris itt az újabb veszély, az infláció piacfékező hatása.

Egyre kevesebb a magyar vendég a hazai szálláshelyeken Az idén márciusban a kereskedelmi szálláshelyeken 667 ezer vendég 1,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,8, a vendégéjszakáké pedig 9,0 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi adatokhoz képest a Központi Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatója szerint. Az idei első negyedévben a belföldi vendégek 9,6 százalékkal kevesebb, a külföldiek viszont 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző év azonos időszakában.

Egyelőre megbecsülni sem lehet, hogy milyen helyzetben lesz nyárra a belföldi turizmus.

A foglalások időarányos adataiból még nem szabad, nem lehet mérvadó következtetéseket levonni, igazából a következő hetekben körvonalazódik majd a nyári szezon.

Változatlanul azt látom, hogy nehéz év előtt állunk, de nem csak mi, hanem a kereskedelem és más ágazatok is, a turizmus viszont mindig jó lakmuszpapír, amelyről leolvasható a jövőkép milyensége

– hangsúlyozta a szállodaszövetségi elnök.

Összességében mégis van ok az optimizmusra Flesch Tamás szerint, mivel már nincs Covid, megszelídültek az energiapiaci árszintek, és csökkenni kezdett az infláció. Az ágazati szereplők azt remélik, hogy több mint három év után belátható időn belül konszolidáltabb időszak jön, és egy elfogadható 2023-as üzleti év után egy jól működő 2024-es év jöhet majd.

A megduplázódott repülőjegyárak ellenére is jól alakul a külföldi vendégforgalom.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szállodaszövetség május 18-i közgyűlésén minden bizonnyal szóba kerül, hogy

a vidéki és a budapesti turizmus a következő hónapokban jelentősen eltérő számokat produkálhat,

az egyes piaci szereplőkre emiatt különböző kihívások várnak. A külföldi vendégforgalom egyelőre a megduplázódott repülőjegyárak ellenére is jól alakul, több fővárosi szálloda májusban 80 százalék feletti kihasználtsággal üzemel, és a nyári időszakra is bőven jut nemzetközi jelentőségű esemény. Ugyanekkor a környező országokból is erősödik a turisztikai célú beutazások száma, ami a vidéki szálláshelyeknek is kedvez.

A nettó bevétel 4 százalékát kitevő turisztikai hozzájárulást hat hónap szünet után újra be kell fizetni, de a rezsitámogatás meghosszabbítására lát esélyt az MSZÉSZ elnöke – tudtuk meg.