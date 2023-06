Ezen a nyáron is elindítja adriai expressz járatait a Volánbusz, először június 23-án, és augusztus 27-ig minden pénteken elindulnak Budapestről az autóbuszok.

Fotó: Denis Lovrovic / AFP

A légkondicionált, prémiumkategóriás expresszre Siófokon és Nagykanizsán is fel lehet szállni az autóbusz-állomásokon, és átszállás nélkül elérhető lesz Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj és Poreč – írta közleményében a vállalat. A nyaralók akár 9450 forintért, MiniÁron eljuthatnak a célvárosba.

Az autóbuszok a Népliget autóbusz-állomásról indulnak el péntekente 22.30-kor és minden vasárnap 7.15-kor ide is érkeznek vissza. Ez a menetrend arra is lehetőséget ad, hogy az is igénybe vehesse a szolgáltatást aki csak villámlátogatást tervez: Porečből a megjelölt időszakban szombaton 20.10-kor indul vissza a busz Magyarországra.

Jegyet csak elővételben lehet vásárolni, az autóbuszon nem. MiniÁr jegyet csupán online lehet venni, retúrt a Volánbusz nemzetközi jegypénztáraiban is.