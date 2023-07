Kisütött a nap a Balaton északi partján is: egyre színesebb a kulturális és gasztronómiai kínálat Egyre színesebb kulturális és gasztronómiai kínálat, évről évre bővülő civil és vállalkozói kezdeményezések hálója szövi át a Balaton északi partjának településeit és szőlőhegyeit. Európa kulturális fővárosa, a Veszprém-Balaton 2023 rendezvénysorozata is új lendületet ad a Bakonyt is magában foglaló régiónak.