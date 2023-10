Az elmúlt években az utazások száma globálisan egyre inkább visszatért a koronavírus-járvány előtti szintre. Ebből – több közlekedési eszköz mellett – a vasút is kivette a maga részét. Miközben Európában a szolgáltatások terén lényegében egy vasúti forradalom zajlik, az egyik legnagyobb szereplő most mégis képes volt egy teljesen új szolgáltatással előrukkolni – írta meg a CNN.

Az ÖBB bemutatta az új flottáját.

Fotó: AFP

Az osztrák állami vasúttársaság az elmúlt években élen járt az éjszakai vonatjáratok újjáélesztésében. Az ÖBB a napokban bemutatta az új, 33 éjszakai vonatból álló flottáját, amely a tervek szerin 2023 decemberében debütál, és sokak által várt újdonságokat is tartalmaz.

A kiszolgálás magas színvonala mellett ugyanis újított a vállalat, és a hagyományos fekvő- és hálókocsik mellett immár egyszemélyes fekvőhelyes kabinokat is igénybe vehetnek az utasok. Az új fülkékből egyágyas és kétágyas is van, közös pont, hogy mindegyik saját fürdőszobával is rendelkezik majd, amelybe a vécé mellett beletartozik egy zuhanyzó is.

A szerelvények hét kocsiból állnak majd, két ülő-, három fekvő, és két hálókocsi alkotva majd a vonatot, amelyeken 254 utas elhelyezésére lesz lehetőség.

A kabinokban található ágyak nem a legtöbb hálókocsiban megszokott kihúzható vagy összecsukható fekhelyek lesznek, hanem rögzített ágyak várják az utasokat, amelyek az ÖBB ígérete szerint sokkal kényelmesebbek lesznek elődeiknél. Ezenkívül több hely lesz majd a nagyméretű csomagoknak, például a sportfelszereléseknek és a babakocsiknak is. Ráadásul kerékpárszállításra is lesz lehetőség a vonaton.

Bár a magasabb felszereltségű kabin ára is magasabb, nemcsak ilyenekből áll majd a szerelvény. A vasúttársaság továbbra is megcélozza az olcsóbb utazásra vágyókat, vagy épp az együtt utazó nagyobb társaságokat. A három, hagyományos fekvőhelyes kocsiban egy kabinban négy ágy van, de értelemszerűen itt nincsen saját fürdőszoba.

Az újdonságot a Mini Cabins névvel illették. Ezekben a fekvőhelyes kocsikban két, rétegesen egymásra helyezett, kapszulaszerű egyszemélyes fekvőhely található, amelyben mindenki lezárhatja a saját privát terét. Ezzel az egyedül utazók megkapják a saját kis magánéletüket, valamint egy szűk, de munkavégzésre alkalmas, tükörrel, összecsukható reggelizőasztallal, olvasólámpával, tárolóhelyiséggel, valamint szekrénnyel a cipők és kézitáskák számára. Minden vonaton lesz egy akadálymentesít kabin is, ahol akár két kerekesszékes ember, és két további utas is elfér.

Az osztrák éghajlatvédelmi miniszter, Leonore Gewesslere szerint az új vonatok ékes jelei annak, hogy a rövid és középtávú utazások jövője a vasút.

A vonatozás egyúttal a környezet védelmét is jelenti. Ez különösen igaz az éjszakai vonatokra, amiatt tovább dolgozunk az európai éjszakai vonathálózat bővítésén

– nyilatkozta a tárcavezető. Hozzátette, hogy este Bécsben felszállni, majd másnap reggel egy másik európai metropoliszban felfrissülve ébredni a jövőben még egyszerűbb és kényelmesebb lesz.

Az ÖBB vasúttársaság idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját.

Fotó: AFP

A vonatokat Ausztrián kívül eddig Németországban, Olaszországban, Svájcban és Hollandiában engedélyezték. Az ÖBB tervei szerint december 10-én indítják el az első szerelvényeket a Bécs–Hamburg és az Innsbruck-Hamburg útvonalakon. Ezekre a jegyeket október 11-e óta lehet megvásárolni.

Az osztrák állami vasútvállalat idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját. Napjainkra Európa legnagyobb éjszakaivonat-flottájával rendelkezik, járatai az egész kontinensen közlekednek.