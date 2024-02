Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, különleges luxushotel nyílt Magyarországon, egészen pontosan Sárváron. A Melea – The Health Concept a Botaniq Collection luxusernyőmárka legújabb tagja és már fogad is vendégeket.

Magyarország legújabb luxusszállodája: áradoznak a fülöp-szigeteki takarítókról (Fotó: Hotel Melea Sárvár)

A Hotel Melea Sárvár azért is különleges, mert úgy néz ki, mint egy szálloda, sok tekintetben azonban egészen máshogy működik. A Turizmus.com-nak adott interjújában Alfred Hackl igazgató erről azt mondta, hogy

az a dolog, amit itt történik, teljes újdonság, ilyet senki sehol nem csinált még.

Szerinte ez a projekt olyan, mint egy világítótorony: most teljesen egyedi, viszont 15-20 év múlva számos hasonló létesítmény lesz az országban.

Mit kell tudni a Hotel Melea Sárvárról?

A Melea nem szálloda, nem kórház és nem is wellnesslétesítmény, hanem mindegyikből van benne valamennyi, együttesen pedig sokkal több is ezeknél. Az úgynevezett élethosszig tartó optimális aktivitás (LLOA) filozófiájára építi a koncepcióját és ennek a célnak az elérésében támogatja a vendégeit tradicionális és a holisztikus orvoslás segítségével. „Sok elfoglalt üzletember akad, aki nem ismeri fel, hogy neki személy szerint is „szervizre" lenne szüksége, meg kellene újulnia és le kellene nyugodnia. Mi ebben segítünk nekik, évente vagy félévente egyszer eljön hozzánk valaki és mi megmutatjuk neki, milyen lépéseket kell tennie a helyes irányba” – fogalmazott a szállodaigazgató.

Az is a szokottól eltérő, hogy a Melea Sárvár Hotel bárjába nem lehet az utcáról betérni és arra sincs lehetőség, hogy valaki egy vagy két éjszakára foglaljon. Az első évben még elfogadnak négyéjszakás foglalásokat, de a későbbiekben minimum hét- vagy tízéjszakás csomagokra lehet befizetni. Alfred Hackl kiemelte, hogy a nyitást követően elsősorban Magyarországról várnak vendégeket, mert nagyon fontos célkitűzés, hogy a magyar emberek egészségéért tegyék a legtöbbet. Külföldről elsősorban a közelebbi piacokról, Ausztriából, Dél-Németországból és Szlovákiából számítanak megkeresésekre, de idővel távolabbi országokból is.

Bámulatosan pontosak a Fülöp-szigeteki vendégmunkások

A szakembert kérdezték a szakembergárdáról is. Azt mondta, nem jelentett gondot a csapat összeállítása, bár megfelelő értékesítőket viszonylag nehézen találtak. A szállodai hátterű dolgozók mellett komoly egészségügyi állományt – nővéreket, orvosokat, terapeutákat – is foglalkoztatnak.

A dolgozók 95 százalékát a környékről vettük fel, az orvosok között vannak, akik Budapestről járnak le. A takarítóink és a housekeeping csapat egy része a Fülöp-szigetekről érkezett, a takarítók bámulatosan pontos és hibátlan munkát végeznek. Illetve van három terapeutánk is, akik Thaiföldről jöttek. Jelenleg összesen 74 dolgozónk van, de a működés első évének vége felé legalább 120-130 alkalmazottunk lesz

– sorolta. Miután a Meleának 83 szobája van és maximum 150 főt tud egyszerre fogadni, ez azt jelenti, hogy minden egyes vendégre jut egy-egy munkatárs.